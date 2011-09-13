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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

غریبی:

بسیجیان برای پاسخگویی به هر تهدیدی آماده اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست سپاه شهرستان بوشهر گفت: بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی برای پاسخگویی و مقابله با هر نوع تهدید احتمالی از سوی استکبار جهانی آماده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی بعد از ظهر سه شنبه در نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت حوزه قدس بوشهر افزود: جوانان و نوجوانان بسیجی با درس گرفتن از اندوخته های دفاع مقدس یعنی پیشکسوتان، در شرایط بسیار خوبی در مقابله با تهدیدات نظامی و فرهنگی دشمن قرار دارند.

وی به دلایل دشمنی غرب با ایران اسلامی اشاره و عنوان کرد: آمریکا و عیادی غرب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به حال از هیچ طرفندی علیه انقلاب و افکار و دیدگاههای این حرکت الهی دریغ نکرده اند تا شاید لطمه ای به نظام وارد آورند اما ایران اسلامی با وجود مردم ولایت مدار و با اطاعت از ولایت فقیه تمام نقشه های آنان نقش برآب کرده اند.

سرپرست سپاه شهرستان بوشهر به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و گفت: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بوده که از تفکر و اندیشه ناب بسیجی به ثمر رسیده است.

غریبی تصریح کرد: نیروگاه اتمی بوشهر نماد اتحاد و وحدت مردم و مسئولان ایران اسلامی در این شرایط حساس منطقه ای و جهانی بوده و این موضوع در چند سال اخیر برای دشمنان ایران اسلامی بسیار رنج آور و ملال انگیز بوده است.

کد مطلب 1406721

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