بسیجیان برای پاسخگویی به هر تهدیدی آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غریبی بعد از ظهر سه شنبه در نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت حوزه قدس بوشهر افزود: جوانان و نوجوانان بسیجی با درس گرفتن از اندوخته های دفاع مقدس یعنی پیشکسوتان، در شرایط بسیار خوبی در مقابله با تهدیدات نظامی و فرهنگی دشمن قرار دارند .

وی به دلایل دشمنی غرب با ایران اسلامی اشاره و عنوان کرد: آمریکا و عیادی غرب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به حال از هیچ طرفندی علیه انقلاب و افکار و دیدگاههای این حرکت الهی دریغ نکرده اند تا شاید لطمه ای به نظام وارد آورند اما ایران اسلامی با وجود مردم ولایت مدار و با اطاعت از ولایت فقیه تمام نقشه های آنان نقش برآب کرده اند .

سرپرست سپاه شهرستان بوشهر به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و گفت: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بوده که از تفکر و اندیشه ناب بسیجی به ثمر رسیده است .