راه اندازی نخستین شعبه آیلتس دانشگاه آزاد در واحد کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شعبه برگزاری آزمون بین المللی IELTS دانشگاه آزاد در دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه راه اندازی شد. عمده ترین دلیل انتخاب استان کرمانشاه به سبب همجواری این استان با 6 استان دیگر از جمله ایلام، کردستان، همدان، خوزستان و سایر استانهاست.

وجود روابط فرهنگی، آموزشی و تحصیلی میان دانشگاه‌های موجود در کرمانشاه و شمال عراق، سلیمانیه، اربیل و فعالیت گسترده دانشگاه American University of Kordestan) AUK) در سلیمانیه عراق از ضروریات راه اندازی شعبه برگزاری آزمون بین المللی IELTS در این شهر است.

سایت رسمی این مرکز به نشانی http://ielts.iauset.com به منظور ثبت نام و پاسخگویی به سئوالات داوطلبان در نظر گرفته شد.

همچنین، در کنفرانس سالیانه IELTS Administrators که در شهریورماه جاری برگزار شد، 8 مرکز بین المللی برگزاری آیلتس از سراسر دنیا نامزد دریافت جایزه بهترین ممیزی "Best Audit Award" شدند که از میان آنها مرکز آیلتس دانشگاه آزاد اسلامی از ایران و 2 مرکز برگزاری آزمون آیلتس در نیوزلند و روسیه موفق به کسب این جایزه شدند.

دفتر آیلتس دانشگاه آزاد اسلامی پس از 5 ماه فعالیت مستمر در اردیبهشت ماه سال جاری مورد بازبینی بازرس IDP استرالیا قرار گرفت و تمامی مراحل ثبت نام، امنیت برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و صدور کارنامه بررسی شد.