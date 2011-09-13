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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

هفت طرح ورزشی در شهرستان دهلران اجرایی می شود

هفت طرح ورزشی در شهرستان دهلران اجرایی می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت بدنی شهرستان دهلران گفت: تا پایان سال جاری هفت طرح ورزشی در شهرستان دهلران اجرایی می شود.

عدل جام خانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرحها چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

رئیس تربیت بدنی شهرستان دهلران گفت: این طرحها شامل سالن دو هزار و 500 نفری شهدای شرهانی، سالن چند منظوره دهلران، مجتمع ورزشی روستاهای جلیزی بالا و انقلاب، سالن ورزشی روستای عین خوش و استاندارد سازی و تجهیز مکان های ورزشی است.

جام خانه سرانه ورزشی در این شهرستان را 78 صدم متر مربع اعلام کرد.

وی بیان داشت: دو و هزار و 300 ورزشکار در قالب 40 رشته ورزشی سازماندهی شده اند.

هم اکنون از جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام 32 هزار ورزشکار سازمان یافته فعالیت دارند.

کد مطلب 1406723

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