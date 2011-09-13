اندیشمندان غربی بر شکست غرب در اداره دنیا اعتراف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حکیم‌الهی صبح سه‌شنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در جمع دانش‌پژوهان و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی ویژه طلاب زن غیرایرانی در سخنانی به تبیین شئون طلاب و پژوهشگران در وضعیت کنونی پرداخت و اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیر در جهان، به ویژه در منطقه عربی ، اسلامی و تأسیس اردوگاه‌های جدید معرفتی و جغرافیای معرفتی، وظیفه ما در مقابل انسان معاصر وظیفه سنگینی است.



وی توسعه جوامع جهانی را در ابعاد گوناگون علمی، تکنولوژی و صنعت، دست‌آورد غریزه توسعه‌طلبی و فزونی‌خواهی انسان برشمرد و گفت: پایگاه کلی و وضعیت جهان در تولید علم و تبادل اطلاعات در عرصه‌های مختلف، رشد شتاب‌زده‌ای داشته است و چاپ میلیون‌ها کتاب، وب‌سایت و شبکه‌های ماهواره‌ای، گوشه‌ای کوچک از این حجم عظیم اطلاعات به شمار می‌رود.



حکیم‌الهی، با اشاره به هدف انسان از استفاده از این علوم برای دست‌یابی به رفاه، آسایش و امنیت در جامعه و خانواده، برنامه‌های جهان متمدن غربی را در رسیدن به این هدف ناکام توصیف نمود و اظهار داشت: انسان معاصر برای رهایی از دردها و رنج‌ها و تأسیس جامعه‌ای مرفه و آسوده کوشیده و از این اطلاعات بهره برده است، ولی متأسفانه می‌بینیم که نه تنها رشدی نداشته، که به ‌ازهم گسیختگی و نابودی جامعه و خانواده‌ها نیز دچار شده است تا جایی که اندیشمندان غربی بر ناتوانی و شکست دنیای متمدن غرب در اداره دنیا و ایجاد نظم دلخواه انسان اعتراف کرده‌اند.



از بین رفتن اخلاق، ‌معنویت دلیلی بر ناتوانی غرب در اداره جهان



وی جنگ‌ها، خون‌ریزی و از بین رفتن اخلاق، ‌معنویت و ارزش‌های انسانی را در دنیا و نیز محو عدالت در جهان را شاهد محکمی بر این ادعا برشمرد و درباره وضعیت جهان اسلام تا پیش از دهه‌های اخیر اظهار داشت: این وضعیت نه تنها در عرصه علوم انسانی و علوم صنعتی و تکنولوژی حاکم بود، که می‌شود رکود و وازدگی را در حوزه دین نیز نشان داد.



معاون ارتباطات و بین‌الملل جامعه‌المصطفی تاکیدکرد: دین در حوزه علمی خود در بررسی احکام عبادی و بحث‌های عقلی خود، به موضوعات عقلی و متافیزیکی منحصر شده بود و هیچ بحثی از مسائل اجتماعی و سیاسی و...وجود نداشت.



وی افزود: جهان اسلام تا پیش از چند دهه اخیر، دچار رکود و خودباختگی بود که رشد و بالندگی خود را در پیروی از غرب می‌دانست.



توسعه علوم اسلامی؛ آغاز تحولات اساسی در جهان



حجت ‌الاسلام حکیم‌الهی ظهور مصلحانی از بین اندیشمندان اسلامی و اصلاح نظام معرفتی و عقیدتی و توسعه علوم اسلامی را آغاز تحولات اساسی در جهان و مسلمانان برشمرد و بیان کرد: تا چند دهه پیش، جامعه شناسان، که بسیاری از علوم بر پایه تحلیل‌های ایشان استوار است، هیچ نقشی برای دین در تحولات اجتماعی قائل نبودند.



وی ادامه داد: این وضع تا جایی بود که حتی دین را افیون توده‌ها معرفی می‌کردند، ولی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، نه تنها دین موضوع تحقیق جامعه‌شناسان شد، که یکی از اساسی‌ترین محورهای تحول در اجتماع به شمار رفت.



معاون ارتباطات و بین‌الملل جامعه‌المصطفی با اشاره به تحولات یک سال گذشته و بیداری اسلامی و کشورهای منطقه، جهان را در دوره‌ای جدید دانست و اظهار داشت: حادثه‌ای را که در حال وقوع است، از جهات مختلفی تحلیل می‌شود؛ برخی این مسئله را با توجه منافع شخصی و گروهی، با رویکرد فلسفی و عده‌ای از نگاه عقلانی و سیاسی تحلیل می‌کنند.



وی، با تأثیرات شگرف بیداری اسلامی در تغییر معادله‌های غرب و روابط بین‌المللی با وجود تفسیرهای صرفاً اقتصادی غرب از این خیزش‌ها یا تحلیلگران دینی با نگاه جامع در زمینه شکل‌گیری این نهضت‌ها تصریح کرد: هر چند آغاز این خیزش‌ها از تونس بوده است، ولی با دامنه‌دار شدن این انقلاب‌ها، باید مسائل مهمی را در نظر داشته باشیم.



وی ادامه داد: باید ببینیم آیا نهضت اسلامی توانسته است انسان معاصر را از ظلم نجات بخشد؟ آیا بیداری اسلامی به اهداف خود رسیده و توانسته است نظام جایگزین و بدیلی برای اداره جهان ارائه دهد؟



اسلام تنها طرح جایگزین برای اداره جهان



حکیم الهی تاکیدکرد: تنها طرح جایگزین و کامل در اداره جهان و برنامه هماهنگ با فطرت بشر برای آینده انسان را اسلام حقیقی برگرفته از عقلانیت و وحی است.



وی افزود: حوزه علمیة قم به عنوان سردمدار فکری و مرکز رهبر فکری جهان اسلامی تواند خلأ فکری جهان امروز را با آموزه‌های اسلامی در تمام زمینه‌های فکری و نیازهای انسان پاسخ گوید.