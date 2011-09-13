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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

اسماعیلی:

همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور در تربت جام برگزار می شود

همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور در تربت جام برگزار می شود

تربت جام - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه کشور مهرماه سال جاری در تربت جام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اسماعیلی قبل از ظهر سه شنبه در جمع دست اندرکاران برگزاری همایش اظهار کرد: در این همایش 500 تن از اندیشمندان، کارشناسان و دست اندرکاران تولید خربزه کشور حضور دارند.

وی اظهار داشت: همایش ملی تولید فرآوری خربزه با هدف ارایه محصول سالم، دستیابی به بازارهای جهانی، کمک به اقتصاد کشاورزان و تولید کنندگان برگزار می شود.

اسماعیلی گفت: رعایت اصول به زراعی و به نژادی، تولید و فرآوری بذر اصلاح شده ، نشاء کاری و مکانیزاسیون، شناسای آفات، بیماریها و علف های هرز، مدیریت آبیاری و مصرف آب ، فرآوری میوه، اقتصاد و بازاریابی، استاندارد و کیفیت و معیارها از محورهای این همایش دو روزه است که دوازدهم و سیزدهم مهرماه برگزار می شود.

وی افزود: تشکیل کارگروه های تخصصی، برپایی نشست های تخصصی با موضوع خربزه، انتشار تمبر یاد بود، بر پایی نمایشگاه تخصصی از برنامه های جنبی همایش مذکور است.

این همایش با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، فرمانداری تربت جام، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان، شرکت سهامی زراعی تربت جام، دانشکده کشاورزی، دامپروری، پیام نور و آزاد تربت جام، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری و شورای اسلامی تربت جام برگزار می شود.

کد مطلب 1406725

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