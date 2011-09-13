شیوع سرطان سینه در زنان ایرانی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آسیه الفت بخش روز سه شنبه در نشست خبری چهارمین کنگره سرطان پستان که 11 تا 13 آبان 90 در بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می شود، افزود: منطقه خاورمیانه و ایران نسبت به اروپا و آمریکا، جزو کشورهای کم شیوع زمینه ابتلا به سرطان پستان قرار دارند ولی این شیوع در حال افزایش است.

وی از تغییر در شیوه زندگی، تغذیه، سن ازدواج و سن بارداری به عنوان عوامل موثر در ابتلا به سرطان پستان در زنان نام برد و گفت: هم اکنون 27 نفر از هر 100 هزار زن در کشور مبتلا به سرطان پستان می شوند که البته این آمار مربوط به سال 87 است و قطعا هم اکنون افزایش یافته است.

دبیر کمیته جراحی چهارمین کنگره سرطان پستان با اعلام اینکه سن ابتلا به این بیماری در اروپا بین 50 تا 60 سالگی است، افزود: سن ابتلا به سرطان پستان در ایران بین 40 تا 50 سالگی است و به طور متوسط سن ابتلا به این بیماری در بین زنان کشور 45 سالگی است.

وی با اعلام اینکه در این کنگره روشهای نوین رادیوتراپی مورد بحث قرار می گیرد، گفت: چالشهای اخلاقی مواجهه با بیماران سرطانی، یکی دیگر از موضوعاتی است که در این کنگره به آن خواهیم پرداخت.