  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

در جلسه شواری شهر مطرح شد؛

انتقاد پروین احمدی‌نژاد از توزیع بن‌های 500 هزار تومانی بین اعضای شورای استانها

انتقاد پروین احمدی‌نژاد از توزیع بن‌های 500 هزار تومانی بین اعضای شورای استانها

عضو شورای شهر تهران از توزیع بن‌های 500 هزار تومانی از بودجه شهر تهران میان اعضای شورای استان‌ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین احمدی‌نژاد در چهارصد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در کشور ده بالا و پایین نداریم گفت: بودجه تمام شهرهای کشور تفکیک شده است و باید در راه رفاه و آبادانی همان شهر هزینه شود.

وی ادامه داد:‌ در جلسه این هفته شورای عالی استان‌ها که نمایندگان شهرهای مختلف کشور حضور داشتنذ از بودجه شهر تهران 500 هزار تومان بن به اعضاء اهدا شده است.

احمدی نژاد تصریح کرد: قانون و عرف هر دو می گوید بودجه شهر تهران باید برای شهر تهران هزینه شود و بهتر است در خصوص این گونه هدایا نظارت بیشتری انجام شود.

عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطع دوباره درختان در بزرگراه چمران گفت: قطع درختان در بزرگراه چمران برای دومین بار است که اتفاق می‌افتد حتی اگر این درختان جابجا شده باشند سبب افزایش آلودگی هوا در بزرگراه چمران می‌شوند.

کد مطلب 1406729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها