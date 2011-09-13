به گزارش خبرنگار مهر، پروین احمدی‌نژاد در چهارصد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در کشور ده بالا و پایین نداریم گفت: بودجه تمام شهرهای کشور تفکیک شده است و باید در راه رفاه و آبادانی همان شهر هزینه شود.

وی ادامه داد:‌ در جلسه این هفته شورای عالی استان‌ها که نمایندگان شهرهای مختلف کشور حضور داشتنذ از بودجه شهر تهران 500 هزار تومان بن به اعضاء اهدا شده است.

احمدی نژاد تصریح کرد: قانون و عرف هر دو می گوید بودجه شهر تهران باید برای شهر تهران هزینه شود و بهتر است در خصوص این گونه هدایا نظارت بیشتری انجام شود.

عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطع دوباره درختان در بزرگراه چمران گفت: قطع درختان در بزرگراه چمران برای دومین بار است که اتفاق می‌افتد حتی اگر این درختان جابجا شده باشند سبب افزایش آلودگی هوا در بزرگراه چمران می‌شوند.