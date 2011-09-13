محاکمه اختلاس کنندگان 3 هزار میلیارد تومانی در ملاء عام

فرهاد دلقپوش در گفتگو با مهر درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در کشور گفت: دستگاه های نظارتی و بازرسی در کشور کم نیستند چگونه ممکن است چنین اتفافی رخ بدهد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نباید در این زمینه سهل انگاری کند، گفت: باید با هر کسی که از بیت المال استفاده کرده است، اشد مجازات برایش در نظر گرفته شود.



این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم که نمی توانند در این زمینه حکم دهند، این مسئولان هستند که با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند حکم به مجازات متخلفان دهند.

وی گفت: همه در برابر قانون مساوی هستند اگر کسی خیانت کرده است باید مجازات شو؛ دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان ضعف دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: منابع مالی بانکها شامل اموال مردم می شود، بنابراین دستگاه‌های متولی باید با این مسئله برخورد کنند.

وی در ادامه خواستار اعلام اسامی متخلفان شد و بیان کرد: باید با مصداق‌های اختلاس و رشوه در جامعه برخورد شود. دلقپوش گفت: رئیس جمهور محترم در گذشته بارها و بارها گفته بود که اسامی متخلفان را اعلام می کند اما تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است. عدم اعلام اسامی اختلاس کنندگان بدون شک مردم را نسبت به مسئولان بدبین می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: متخلفان و مجرمان حادثه اخیر باید در ملاء عام محاکمه شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشند. این نماینده مجلس در رابطه با استعفای مدیران بانکی حداقل خواسته افکار عمومی درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی است، گفت: دولت اگر برای خودش ارزش قائل است، باید هر چه سریعتر با متخلفان برخورد کند. این نیست که مرتکب خلاف شوند و به راحتی استعفا بدهند؛ باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.