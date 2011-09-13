محاکمه اختلاس کنندگان 3 هزار میلیارد تومانی در ملاء عام

فرهاد دلقپوش در گفتگو با مهر درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در کشور گفت: دستگاه های نظارتی و بازرسی در کشور کم نیستند چگونه ممکن است چنین اتفافی رخ بدهد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نباید در این زمینه سهل انگاری کند، گفت: باید با هر کسی که از بیت المال استفاده کرده است، اشد مجازات برایش در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم که نمی توانند در این زمینه حکم دهند، این مسئولان هستند که با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند حکم به مجازات متخلفان دهند.
وی گفت: همه در برابر قانون مساوی هستند اگر کسی خیانت کرده است باید مجازات شو؛ دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان ضعف دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: منابع مالی بانکها شامل اموال مردم می شود، بنابراین دستگاههای متولی باید با این مسئله برخورد کنند.
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