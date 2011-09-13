سه هزار نفر تحت پوشش طرح توانمندسازی دختران روستایی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه السادات جلیلی حسینی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان خراسان رضوی، از آغاز اجرای طرح توانمندسازی دختران روستایی در این استان قبل از ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار داشت: در این طرح سه هزار و 500 دختر روستایی در سطح استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه طرح توانمندسازی دختران روستایی طرحی ملی است، عنوان کرد: این طرح در خراسان جنوبی از شهرستان سربیشه آغاز شده است.

جلیلی حسینی اضافه کرد: احکام، مهارت های زندگی، تغذیه، سلامت و بهداشت از جمله مسائل مورد نیاز دختران روستایی است، که در این طرح به طور ویژه به آن توجه شده است.

به گفته وی همچنین با اتمام طرح هجرت مسائل و مشکلات زنان روستایی که توسط دانشجویان شناسایی شده و برای رفع آن طرح ارائه شده می تواند نقش بسزایی در رفع مشکلات این قشر از جامعه داشته باشد.

بانک اطلاعاتی زنان توانمند خراسان جنوبی تدوین می شود

جلیلی حسینی همچنین از تدوین بانک اطلاعاتی بانوان شاغل توانمند در دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: در این راستا از دستگاه ها خواسته شده زنان شاغل توانمند مجموعه اداری خود را شناسایی و به دفتر امور بانوان معرفی کنند.

وی بیان داشت: کلیه دستگاه های اجرایی استان بانوانی را که از توان مدیریتی بالایی برخوردارند به دفتر امور بانوان استانداری معرفی کرده و این بانک اطلاعاتی در حال تکمیل شدن است.

جلیلی حسینی در ادامه به برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین این برنامه طبق روال سال گذشته همایش ستون های پایداری است که با همکاری دستگاه های اجرایی استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان و ایستگاه نقاشی با محوریت دفاع مقدس را از دیگر برنامه های دفتر امور بانوان استانداری در هفته دفاع مقدس برشمرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امور بانوان از جمله وظایف دفتر امور بانوان بوده و باید جزء دستور کار این جلسات قرار گیرد.