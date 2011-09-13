نیم درصد بودجه عمرانی استان قزوین در امور قرآنی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام ابوتراب بهرامی رئیس عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی کشور، سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان، سردار آبنوش فرمانده سپاه استان و جمعی از روحانیون، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده های این نیرو مدرسه قرآنی نیروی انتظامی قزوین افتتاح شد.

احمد عجم در این مراسم اظهارداشت: کار ارزشمند نیروی انتظامی در راه اندازی کانون های قرآنی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است که امیدواریم با استقبال خانواده ها روبرو شود.

وی افزود: با وجود اساتید برجسته قرآنی و مردم علاقمند در استان فعالیت کانون های قرآنی می تواند موجب نشر فرهنگ دینی و جذب و ارتباط بیشتر جوانان با این کتاب الهی باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: جای خالی کانون قرآن در نیروی انتظامی کاملا احساس می شد و با اقدام ارزشمند فرمانده متعهد نیروی انتظامی استان این مدرسه می تواند حلقه ارتباط خانواده ها با آموزشهای قرآنی باشد.

وی تقویت مراکز قرآنی را وظیفه مهم مسئولان دانست و گفت: با اختصاص نیم درصد از اعتبارات عمرانی استان زمینه تقویت کانونهای قرآنی فعال در استان فراهم خواهد شد.

عجم یادآورشد: آمادگی داریم تا برای راه اندازی کانون های قرآنی نواحی نیروی انتظامی استان در شهرستانها نیز حمایت و پشتیبانی لازم را انجام دهیم.