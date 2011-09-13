اجرای عملیات طرح تونل قلاجه در مهر ماه امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی ظهر سه شنبه از طرح تونل قلاجه بازدید کرد.
عملیات اجرایی طرح تونل قلاجه با بیش از 28 میلیارد ریال اعتبار مهر ماه امسال آغاز می شود.
رئیس راه و ترابری شهرستان ایوان در جریان بازدید قنبری نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از طرح تجهیزات کارگاه این تونل با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح تونل قلاجه تردد در مسیر ایلام - کرمانشاه حدود 11 کیلومتر کوتاهتر می شود.
قنبری نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی مدت اجرای طرح تونل قلاجه را 30 ماه اعلام کرد و افزود: اعتبارات این طرح تا 350 میلیارد ریال افزایش می یابد.
گفتنی است حذف نقاط حادثه خیز، کاهش مصرف سوخت و تصادفات از جمله مزایای اجرای طرح احداث تونل قلاجه اعلام شده است.
نظر شما