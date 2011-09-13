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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

شکیب اعلام کرد:

آمادگی شورا برای انتشار پرونده‌های تخلفات پروانه ساخت در پایتخت

آمادگی شورا برای انتشار پرونده‌های تخلفات پروانه ساخت در پایتخت

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران از آمادگی شورا در رابطه با انتشار اسناد تخلفات پروانه ساخت در جلسه علنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاد نماینده شهرداری در شورا که خواستار حضور شهردار منطقه 3 هنگام گزارش پروانه ساخت‌های غیرمجاز در منطقه 3 شده بود، گفت: من دو هفته قبل از ارایه این گزارش در صحن شورا اعلام کرده بودم که طی گشتی نیم ساعته در این منطقه با چندین مورد تخلف پروانه ساخت مواجه شده‌ام و قرار بود در زمان ارایه گزارش نماینده شهرداری نیز حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: خوب است در یک جلسه علنی اسناد و مدارک شهرداری آورده شود و در مقابل ما نیز اسناد و مدارک‌مان را ارایه کنیم تا مردم قضاوت کنند.

شکیب ادامه داد: شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. اسکناس 7 تومانی نیز مشخص است که جعلی است. وقتی به یک ساختمانی که جزء املاک روستایی مرغوب است به جای 4 طبقه مجوز ساخت 10 طبقه داده می‌شود این خلافی آشکار است.

وی افزود: امیدوارم هفته آینده شهردار منطقه 3 در یک جلسه علنی و نه غیرعلنی مدارک خود را ارایه کند.

کد مطلب 1406738

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