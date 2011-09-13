به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در پاسخ به انتقاد نماینده شهرداری در شورا که خواستار حضور شهردار منطقه 3 هنگام گزارش پروانه ساخت‌های غیرمجاز در منطقه 3 شده بود، گفت: من دو هفته قبل از ارایه این گزارش در صحن شورا اعلام کرده بودم که طی گشتی نیم ساعته در این منطقه با چندین مورد تخلف پروانه ساخت مواجه شده‌ام و قرار بود در زمان ارایه گزارش نماینده شهرداری نیز حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: خوب است در یک جلسه علنی اسناد و مدارک شهرداری آورده شود و در مقابل ما نیز اسناد و مدارک‌مان را ارایه کنیم تا مردم قضاوت کنند.

شکیب ادامه داد: شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. اسکناس 7 تومانی نیز مشخص است که جعلی است. وقتی به یک ساختمانی که جزء املاک روستایی مرغوب است به جای 4 طبقه مجوز ساخت 10 طبقه داده می‌شود این خلافی آشکار است.

وی افزود: امیدوارم هفته آینده شهردار منطقه 3 در یک جلسه علنی و نه غیرعلنی مدارک خود را ارایه کند.