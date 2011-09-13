به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی در حاشیه بازگشایی نمایشگاه بوی ماه مهر در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرگانی استان تهران در صدد بود که امسال مجتمعی از غرفههای عرضه کننده کالای مورد نیاز دانشآموزان به ویژه لوازمالتحریر را عرضه تجهیزات مورد نیاز مدارس، بازگشایی کند که این اتفاق رخ داد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان تهران افزود: این نمایشگاه برای حمایت از دانشآموزان با حضور 150 غرفه نمایندگیها و شرکتهای برتر تولیدی کشور گشایش یافت و در آن، برندهای تولیدی و توزیعی صاحب نامی حاضر هستند که با حضور خود، فصل تازهای را برای سال تحصیلی دانشآموزان به ارمغان آوردند.
همچنین در ادامه فضلعلی، رئیس اداره اصناف و بازرگانان استان تهران نیز گفت: غرفهداران باید بر روی قیمتهای درجشده بر روی اجناس عرضه شده دقت کافی را داشته باشند و خریداران نیز در صورت مشاهده هرگونه اختلاف قیمت، مراتب را به بازرسان مستقر در نمایشگاه اطلاع دهند.
وی از تشکیل کمیته ویژه بازرسی قبل از برگزاری این نمایشگاه خبرداد و افزود: نظارتهای لازم بر روی قیمت و کیفیت کالاها انجام شده است و بازرسان در طول مدت برگزاری همچنان نظارت خواهند داشت.
همچنین رمضان قلینژاد، مجری برگزاری نمایشگاه بوی ماه مهر نیز گفت: دومین نمایشگاه بوی ماه مهر همزمان با برگزاری مدارس از امروز تا 28 شهریورماه در محل مصلی تهران برگزار میشود و مردم میتوانند برای تامین مایحتاج خود از ساعت 10 صبح تا 8 شب مراجعه کنند.
مسئول برگزاری این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه نوشتافزار، کتابهای کمکآموزشی و تجهیزات مدارس با حضور 150 شرکت و غرفه عرضه میشود.
وی تصریح کرد: محصولات عرضه شده در این نمایشگاه با هماهنگی سازمان بازرگانی استان تهران، با حداقل 10 و حداکثر 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود؛ ضمن اینکه نمایندگیهای برخی برندهای مطرح خارجی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
نظر شما