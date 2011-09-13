به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی در نشست خبری که روز سه شنبه به منظور تشریح پروژه‌های عمرانی سال تحصیلی جدید در محل جامعه خیّرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد افزود: در ابتدای سال تحصیلی جدید یک‌هزار و 835 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی جدید یا مقاوم‌سازی شده با 10 هزار و 188 کلاس درس و با زیربنای بیش از یک‌ونیم میلیون متر مربع در سطح کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیسی با بیان اینکه بیشترین مدارس احداث شده در استانهای تهران و خوزستان راه اندازی می شوند، افزود: یک میلیون و 170 هزار متر مربع از این زیربناهای آموزشی مربوط به پروژه‌های «تخریب و بازسازی» یا احداثی جدید و مابقی آنها مربوط به پروژه‌های «مقاوم‌سازی و بهسازی» است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه 80 درصد از پروژه ها آموزشی هستند گفت: 6.7 درصد این فضاها مربوط به امور پرورشی و 5.2 درصد پروژه‌ها ورزشی و 8.5 درصد مربوط به خوابگاه‌ها و کارگاه‌ها و سایر اماکن دیگر است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره سرانه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی دانش‌آموزان در حال حاضر تصریح کرد: بر اساس آمار ابتدای سال 85، کل زیربناهای آموزشی، پرورشی و ورزشی دولتی در آن سال حدود 49 میلیون متر مربع بوده است که با تقسیم بر تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی آن زمان، سرانه فضا برای هر دانش‌آموز 3.85 متر مربع بوده است.

وی ادامه داد: اما هم اکنون حداقل 56 میلیون متر مربع فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی دولتی داریم که با احتساب تعداد دانش‌آموزان کنونی مدارس دولتی سرانه فضا برای هر دانش‌آموز با 25 درصد افزایش به 4.95 متر مربع رسیده است.

وی اظهار داشت: 20 درصد از زیربنای این پروژه‌ها مربوط به ابتدایی، 25 درصد راهنمایی، 25 درصد متوسطه و 30 درصد مربوط به فضاهای ورزشی، پرورشی، هنرستان و خوابگاه است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به احداث 50 الی 60 استخر دانش‌آموزی در تمام طول تاریخ کشور ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، از ابتدای دولت دهم تاکنون تعداد استخر‌های تعریف شده و تامین اعتبار شده، 125 باب استخر دانش‌آموزی بوده است که 13 باب آنها طی 20 ماه گذشته تعریف شده است.

رئیسی با تأکید بر ضرورت وجود سالن‌های ورزشی مُسقّف در شهرهای پرجمعیت برای دانش‌آموزان گفت: از ابتدای دولت دهم تاکنون، عملیات اجرایی یک‌هزار و 254 سالن ورزشی مسقف آغاز شده و 333 مورد از آنها تحویل شده است؛ این سالن‌ها عمدتاً در دل مدارس که مورد نیاز دانش‌آموزان است، احداث شده‌اند و استان‌های «خوزستان، هرمزگان، اصفهان و تهران» به ترتیب بیشترین سالن‌های ورزشی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره میزان تحقق اعتبارات عمرانی سال قبل نیز گفت: در سال گذشته 520 میلیارد تومان اعتبار عمرانی «ملی» و 649 میلیارد تومان اعتبار عمرانی «استانی» به آموزش و پرورش اختصاص یافته بود که 55 درصد از اعتبارات ملی و حدود 90 درصد از اعتبارات استانی تخصیص یافت.

رئیسی درباره اعتبارات اختصاص یافته برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس در سال جاری نیز گفت: از سال قبل با کمک مجلس ردیف اعتباری ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است که در سال گذشته شامل 28 میلیارد تومان اعتبار استانی بوده است که امسال این اعتبار ملی شده و با 4 میلیارد تومان کاهش، به 24 میلیارد تومان رسیده است و بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد دانش‌آموز و میزان نیازمندی در میان استان‌ها توزیع می شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه با بیان اینکه هنوز مدرسه خشت و گلی و کپری در کشور داریم، گفت: آمار مدارس کپری نزدیک به صفر است و آنقدر اندک است که با ذرّه‌بین به دنبال آنها می‌گردیم.

رئیسی تأکید کرد: مشکل مهم کشور مدارس کپری و چادری نیست، بلکه مدارس خشت و گلی و آجری است که مقاومتی در مقابل زلزله ندارند و باید برای برچیدن آنها تلاش شود.