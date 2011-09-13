مجموعه تلویزیونی "حریم امن" در گیلان ساخته شد

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اداره کل در راستای معرفی امام زادگان جلیل القدر و بقاع متبرکه تاریخی استان به علاقمندان، اقدام به تمهید مقدمات و ساخت مجموعه تلویزیونی به نام "حریم امن" کرده است.

وی اظهارداشت: در این مجموعه به 16 بقعه استان ازحیث زندگینامه امامزاده (ع)، تاثیر امام زادگان در وضعیت معنوی، اجتماعی و سیاسی منطقه در زمان حیاتشان، تاثیر فرهنگی وجود بقعه متبرکه در زمان حال، تاریخچه بنای بقعه و جاذبه های گردشگری پرداخته شده است.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: این مجموعه با تهیه کنندگی "سید غلامرضا مبر معنوی" و "ابراهیم نیکنام" و کارگردانی "هومن میر معنوی" ساخته شده است.

وی همچنین از رونمایی این مجموعه در دهه کرامت سال جاری خبرداد و یادآورشد: مجموعه "حریم امن" بزودی از سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.