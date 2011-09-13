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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

عادلی در گفتگو با مهر:

مجموعه تلویزیونی "حریم امن" در گیلان ساخته شد

مجموعه تلویزیونی "حریم امن" در گیلان ساخته شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از پایان ساخت مجموعه تلویزیونی مستند داستانی 16 قسمتی"حریم امن" با موضوع معرفی بقاع تاریخی در استان خبر داد.

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اداره کل در راستای معرفی امام زادگان جلیل القدر و بقاع متبرکه تاریخی استان به علاقمندان، اقدام به تمهید مقدمات و ساخت مجموعه تلویزیونی به نام "حریم امن" کرده است.

وی اظهارداشت: در این مجموعه به 16 بقعه استان ازحیث زندگینامه امامزاده (ع)، تاثیر امام زادگان در وضعیت معنوی، اجتماعی و سیاسی منطقه در زمان حیاتشان، تاثیر فرهنگی وجود بقعه متبرکه در زمان حال، تاریخچه بنای بقعه و جاذبه های گردشگری پرداخته شده است.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: این مجموعه با تهیه کنندگی "سید غلامرضا مبر معنوی" و "ابراهیم نیکنام" و کارگردانی "هومن میر معنوی" ساخته شده است.

وی همچنین از رونمایی این مجموعه در دهه کرامت سال جاری خبرداد و یادآورشد: مجموعه "حریم امن" بزودی از سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.

کد مطلب 1406741

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