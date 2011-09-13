به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که تیر ماه سال جاری در کردستان عراق کلید خورده بود، روز گذشته با فیلمبرداری سکانس‌های مربوط به بازی شهرام حقیقت دوست، در یکی از مناطق تهران پایان یافت.

"لانه‌های سوخته" داستان پسری است که پس از مرگ مادر متوجه می‌شود که او مادر واقعی‌اش نبوده و وی یکی از بازمادنگان فاجعه حلبچه است. به همین دلیل برای یافتن خانواده واقعی خود عازم حلبچه می‌شود...

شهرام مسلخی پیش از فیلم‌های "حرم" و "خانه دوست" را کارگردانی کرده بود. شهرام حقیقت‌دوست، سحر قریشی، ایمان صفا، مسعود یوسفی، حشمت آرمیده، شوان عطوف و ژیان ابراهیم بازیگران "لانه‌های سوخته" هستند.

عوامل اصلی این فیلم تلویزیونی عبارتند از تهیه‌کننده: محمود خرمندار، نویسنده و کارگردان: شهرام مسلخی، مدیر تولید: محسن دانشور، مدیر فیلمبرداری: سالم صلواتی، صدابردار: علیرضا کریم‌نژاد، طرح صحنه و لباس: محمود صادقی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهدی مطلبی، مدیر تدارکات: روح‌الله صفری، عکاس: سوران نقشبندی و پیام نصیری خرم، روابط عمومی: پیام نصیری خرم.