توسعه صنعتی ایلام نیازمند مشارکت دولت و بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرامتی فرد در بازدید از واحدهای صنعتی مهران با بیان اینکه دولت محدودیتی برای حمایت از سرمایه گذاری صادراتی ندارد، افزود: وجود بازارچه مرزی مهران برای صادرات کالا به کشور عراق از ظرفیت های توسعه استان است که با مشارکت بخش خصوصی می توان به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه این سازمان می تواند با تامین 49 درصد سرمایه دولتی، از ایجاد طرح های صنعتی در بخش های مختلف حمایت کند، تصریح کرد: دولت با بررسی ایده های سرمایه گذاران و دارا بودن توجیه اقتصادی طرحهای صنعتی با صنعتگران همکاری می کند.

معاون سرمایه گذاری های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران "ایدرو" گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تنهایی قادر به سرمایه گذاری در بخش صنعت نیست.

وی یادآور شد: سرمایه گذاران با ارائه طرحها و ایده های جدید سرمایه گذاری می توانند در توسعه هر منطقه سهم به سزایی داشته باشند.