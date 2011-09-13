مدیر جدید کمیته امداد شهرستان رباط کریم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم در ابتدای این جلسه با تقدیر و تشکر از مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)، این نهاد را ملجا و پناهگاه اقشار ضعیف و نیازمند جامعه دانست و گفت: الحمدلله کمیته امداد از بدو تشکیل، منشا خدمات ارزنده ای برای اقشار ضعیف جامعه بوده و تلاش و کوشش صادقانه افراد خدوم و زحمت کش در این نهاد منجر به مهرورزی و توجه به بهترین بندگان خدا شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) نهاد خدمتگزاری صادقانه و بی منت است، اظهار داشت: امیدواریم خداوند به مدیر جدید کمیته امداد رباط کریم توفیق دهد تا در این شهرستان بیش از گذشته منشا خدمت بوده و روند خدمتگزاری در این عرصه را بهبود بخشند و قطعا کلیه نهادها و ادارات شهرستان، کمال همکاری و تعامل را در جهت رفع مشکلات خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) خواهند داشت.

سبحانی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران نیز در این جلسه گفت: کمیته امداد جز اولین نهادهایی است که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تشکیل شد و تاکنون منشا خدمات فراوانی برای کشور بوده است.

وی خواستار حمایت و توجه بیشتر فرماندار رباط کریم به این کمیته شد و ادامه داد:با حضور مدیریت جدید کمیته امداد رباط کریم، این کمیته جز ادارات خوب و موثر خواهد بود و ما هم تلاش می کنیم تا اعتبارات و اختیارات ویژه ای به این شهرستان اختصاص دهیم.

در پایان محمدی به عنوان مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی رباط کریم معرفی و از زحمات حسن صبری سرپرست این کمیته قدردانی شد.