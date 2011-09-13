اختلاس کنندگان 3 هزار میلیاردی به جاهای متفاوتی وصل هستند

محمد رضا خباز در گفتگو با مهر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را در بانک صادرات بی سابقه دانست و گفت: زمانی که در مجلس چهارم حضور داشتم، پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی مطرح شد که در آن زمان بی سابقه بود.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس چهارم وارد عمل شد و تمام مستندات را در اختیار گرفت؛ پس از بررسی ها مشخص شد که این مبلغ به جیب کسی نرفته است. آنها در یک ارتباط با مسئولان شعبه موفق به اخذ تسهیلات شده که پس از تأخیر 2 ماه آن را برگردانده بودند.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در حدود 9 میلیارد تومان را برنگردانده بودند که با پیگیریهای صورت گرفته اموال مصادره شد اما آثار اقتصادی آن در بازر از بین نرفت.

وی مطرح کرد: من تصور می کنم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مشابه این پرونده است؛ احتمالاً این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته اند که متأسفانه نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده اند.

خباز گفت: این اقدام آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند و با چنین روشی سودهای کلانی به جیب می زنند. وی افزود: بدون شک این پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیگیری می شود.

خباز با بیان اینکه اختلاس 3 هزار میلیارد تومان کار یک فرد عادی نیست، اظهار داشت: این افراد در پشت پرده به جاهای متفاوتی وصل هستند؛ هنر مجلس و دستگاه قضایی این است که ریشه یابی کنند تا مشخص شود این افراد از طریق چه ارتباطاتی به چنین اقدامی دست زدند.



این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ریشه اختلاس باید در کشور خشکانده شود، گفت: چشم فتنه اقتصادی را با ریشه یابی و خشکاندن ریشه، باید کور کرد.

وی در ادامه خواستار اعلام اسامی اختلاس کنندگان و شناساندن آنها به جامعه شد وافزود: حتی در روستاها نیز مردم به اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی فکر می کنند؛ باید هر چه سریعتر اختلاس کنندگان مجازات شوند تا امید به میان مردم برگردد.