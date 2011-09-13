گزارش دبیرکل سازمان ملل علیه سریلانکا /کشتار هزاران غیر نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا ، "بان کی مون" طی این گزارش از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا با تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی جهت انجام تحقیق و تفحص در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای نظامی سریلانکا علیه ببرهای تامیل در سال 2009 از ابهامات ایجاد شده پرده بردارد.

"مارتین نسیرکی" سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره گفت : سریلانکا از تصمیم "بان کی مون" مبنی بر ارسال این گزارش به کمیسیون حقوق بشر اطلاع داشته است. وی پیشتر ازدولت این کشورخواسته بود تا برای روشن شدن ابهامات موجود با سازمان ملل همکاری کند که در مقابل سریلانکا با نادیده گرفتن این خواسته بان کی مون را مجبور به این کار کرد.

گزارش سازمان ملل متحد درماه آوریل سال جاری مبنی بر احتمال ارتکاب جنایت جنگی علیه ببرهای تامیل توسط نیروهای دولتی سریلانکا از طرف مقامات بلند پایه و رئیس جمهور سریلانکا به دلیل یک طرفه بودن اسناد و مدارک آن با واکنش شدید مواجه شد و در پی آن این کشور با برپایی کمپین بین المللی بزرگی گزارش سازمان ملل را محکوم کرد.

در گزارش سازمان ملل آمده که ده ها هزار تن از مردم در چند ماه اول سال 2009 و در طی آخرین حمله نظامی ارتش سریلانکا به نیروهای ببرهای تامیل که منجر به فروپاشی این گروه جدایی طلب بعد از 26 سال شد ، جان خود را از دست دادند.



بر اساس این گزارش، این اقدام در گزارش سازمان ملل شامل قانون بین الملل جنایت علیه بشریت می شود.