توضیحات انجمن تالاسمی در مورد قطع داروی دسفوناک

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار گزارش مهر از قطع داروی دسفوناک، انجمن تالاسمی ایران توضیحاتی ارسال کرده است که در پی می آید.

1- متاسفانه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای دارویی زیر ماسک تولید دارو اقدام به واردات داروهایی نموده اند که از نظر کیفی قابلیت ارائه در کشور تولید کننده را نداشته است. از جمله این داروها داروی دسفوناک است که تمامی مراحل تولید اعم از تولید مواد اولیه، فرمولاسیون و بسته بندی آن در قاره اروپا انجام می پذیرد و تنها به یمن ارتباطات برخی از مدیران این شرکت با مسئولان وقت وزارت بهداشت به نام تولید داخل وارد بازارهای دارویی کشور شد و بدون اطلاع پزشکان درمانگر تالاسمی در یک عملیات ضربتی جانشین داروی دسفرال که به مدت 30 سال داروی حیات بخش بیماران تالاسمی بوده شده است. لازم به ذکر است با وجود تولید این دارو در اروپا هیچکدام از کشورهای اروپایی کارآیی این دارو را تایید ننموده اند و از آن به عنوان داروی درمانی بیماران خود استفاده ننموده اند.

2- به رغم ادغای شرکت روناک در خصوص تولید این دارو بر روی جعبه دارو کارخانه تولید کننده فرانسوی قید شده است که خود ناقض ادعای مدیران شرکت روناک دارو است. متاسفانه استفاده از واژگان تحریک کننده همچون تولید داخل و تولید ملی در این سالها آنچنان گسترش پیدا نموده است که حتی برخی از ارباب جراید فراموش می کنند که چنین تولیداتی حتی یک کارگر ایرانی شغل فراهم ننموده اند و تنها موجبات ناخرسندی بیماران را فراهم آورده اند.

3- اقدام عاجل و تصمیم سازنده وزیر بهداشت، در قطع توزیع دسفوناک می توان به عنوان مرهمی بر زخمهای بیماران دردمند تالاسمی باشد که مدتها گلایه ها و نگرانیهای خود را از ورود ناگهانی دسفوناک به بازار دارویی ایران و عوارض فراوان دسفرال به وزارت بهداشت و سایر مسئولان ذیربط ارائه داده اند. این انجمن حمایتی به پشتوانه اکثریت قاطع بیماران مبتلا به تالاسمی حمایت خود را از این تصمیم خردمندان اعلام می نماید.

4- ایران تنها کشوری نیست که در آن برای حفظ جان بیماران و تضمین سلامت دارو توزیع زنریک دفروکسامین منع شده است. برای اولین بار نخست وزیر سریلانکا با دستوری فوری توزیع نسخه ژنریک دفروکسامین را منع نمود و دسفرال را به سبد درمانی بیماران تالاسمی بازگرداند. این اقدام انساندوستانه نخست وزیر سریلانکا با حمایت قاطع مطبوعات و اهل فرهنگ آن کشور مواجه شد. اکنون بیماران تالاسمی به دنبال پاسخ این سئوال هستند که چرا برخی از متخصصان اطلاع رسانی به جای حمایت از اقدام انسانی وزیر بهداشت ایران با افرادی که از فروش داروهای خارجی و بنام صنعت ایرانی به سودهای کلانی رسیده اند، هم صدا شده اند.

5- نامه مندرج در خبرگزاری مهر تنها می تواند نظر شخصی یکی از افراد درگیر در انجمن تالاسمی کرمانشاه باشد زیرا افراد مبتلا به تالاسمی ساکن کرمانشاه بارها چه به صورت مکتوب و چه به صورت شفاهی گلایه های خود را از کمبود دسفرال مطرح نموده اند. همچنین نظر آن خبرگزاری را به تعداد بالای گزارش عوارض ناخواسته دسفوناک، نامه های پزشکان درمانگر تالاسمی در خصوص لزوم بررسی مجدد کارآیی دسفوناک و طومارهای بیماران در خصوص نیاز به داروی دسفرال جلب می نمایم. (اسناد و نامه های مربوطه در دفتر مرکزی انجمن تالاسمی ایران قابل رویت و ارائه است.)

6- در سالهای اخیر برخی از شرکتهای نوظهور ضمن بزرگنمایی از قدرت شرکتهای چند ملیتی بر مسئله اخلاق بازاریابی در بخش دارو تاکید نموده اند. با این وجود اقداماتی از جمله بهره گیری از یک نامه سفارشی برای نیل به مقصود یا استفاده از بیماران بیگناه جهت برگزاری سمیناری در زمینه کارآیی دارو بیانگر تزلزل این شرکتها در زمینه اخلاق بازاریابی است.

در خاتمه یادآوری می نمایم که این انجمن خود را در قبال اعضای خود مسئول دانسته و امیدوار است که وزارت بهداشت، به ویژه مدیران دارویی آن همچنان بر عزم صادقانه خود در حفظ جان بیماران تالاسمی ثابت قدم بمانند.