بروز اطلاعات پرونده های منابع طبیعی موجب کاهش مشکلات می شود

محمد زرینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمع آوری اطلاعات و بروز کردن آنها جهت پاسخگویی دقیق و سریع به ارباب رجوع، تاثیرات مطلوبی به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادام داد: با مهم دانستن جمع آوری اطلاعات و بروز کردن آنها در این زمینه گفت: در سطح ادارات شهرستانهای استان البرز حدود دو هزار پرونده حقوقی وجود دارد.

وی عنوان کرد: علیرغم کمبودهای موجود در این اداره کل به خصوص در بخش نیرو در صدد هستیم با مکانیزه کردن پرونده ها گام بزرگی در جهت خدمت رسانی به مردم برداشته شود.

این امر با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود

این مسئول بیان کرد: این امر با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود و پیش بینی می شود که تاثیرات مطلوبی در راستای کاهش مشکلات منابع طبیعی داشته باشد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز یادآور شد: کاهش مشکلات در این زمینه به نوبه خود موجب تسریع در رسیدگی ها می شود.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز دی ماه سال 1389 یعنی چند ماه پس از تاسیس استان البرز تشکیل شده است.