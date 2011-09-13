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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

نخست وزیر ژاپن خبر داد:

سوخت جدید جایگزین انرژی هسته ای/ فقط 11 راکتور فعال داریم

سوخت جدید جایگزین انرژی هسته ای/ فقط 11 راکتور فعال داریم

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر ژاپن از اعلام سیاست انرژی جدید این کشور تا تابستان سال۲۰۱۲ خبر داد و بر لزوم کاهش وابستگی به انرژی هسته ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، “یوشیهیکو نودا” امروز سه شنبه گفت: ژاپن نباید به بحران هسته ای ناشی از حادثه زلزله و سونامی سال اخیر تنها به چشم فاجعه ای دردناک نگاه کند بلکه باید آن را فرصتی مغتنم دانسته و با ارائه طرحی پیشرفته، سوختی جدید را به عنوان جایگزین انرژی هسته ای به دنیا معرفی کند.

نودا اضافه کرد: ژاپن باید طبق یک زمان بندی مشخص و برنامه ریزی شده وابستگی خود به انرژی هسته ای را روز به روز کاهش دهد و سوختی با صرفه تر و کم خطرتر را جایگزین آن کند.
 
این در حالی است که تا پیش از حادثه زلزله و سونامی بیست اسفند ماه و در پی آن وقوع بحران هسته ای در ژاپن این کشور طبق برنامه قرار بود بیش از ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز خود تا سال ۲۰۳۰ را از طریق انرژی هسته ای تامین کند.
 
براساس این گزارش بحران هسته ای ژاپن که درموارد مختلف باعث آلودگی مواد خوراکی مورد نیازمردم این کشور ازجمله گوشت ، سبزیجات، آب و غذاهای دریایی شده بود تا به حدی باعث ایجاد تفکری منفی از این نوع انرژی در میان مردم شده است .
 
براساس این گزارش، امروز با وجود تعمیر تعدادی از راکتورهای هسته ای آسیب دیده این کشورتنها 11عدد ازمجموع ۵۴ راکتور در نیروگاه های ژاپن مشغول به فعالیت هستند.
کد مطلب 1406756

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