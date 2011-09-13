هلال احمر البرز چهار گمشده در ارتفاعات عظیمیه را نجات داد

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: شامگاه گذشته چهار جوان که به قصد تفریح به ارتفاعات عظیمیه رفته بودند با ورود به ارتفاعات بیجی مسیر برگشت را گم کرده و سر گردان در پی راه با امداد و نجات تماس می گیرند.

وی ادامه داد: بلافاصله نیروهای امداد هلال احمر به منطقه اعزام شده و از طریق نقشه های راهنما و پیدا کردن موقعیت گم شدگان در نیمه شب موفق به نجات این عده شدند.

منتظری گفت: این چهار نفر به شدت ترسیده بودند و با امدادرسانی به موقع نجات داده شدند.

وی زمان عملیات بری پیدا کردن این 4 نفر را با توجه به وسعت منطقه فوق بیش از هفت ساعت اعلام کرد که توسط امدادگران داوطلب هلال احمر انجام شد.