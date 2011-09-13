امنیت اسرائیل در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اشلومو اوینری" کارشناس مسائل سیاسی و مدیر کل سابق وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" به بررسی تیرگی روابط بین اسرائیل با ترکیه و همزمان با مصر پرداخت و اظهار داشت : این دو با وجود اینکه همزمان اتفاق افتادند، البته دو جریان متفاوت هستند. از یک طرف شکی وجود ندارد که قطع مذاکرات بین اسرائیل و (تشکیلات خودگردان)فلسطین روابط ما هم با ترکیه و هم با مصر را مختل کرده است.

اوینری افزود: از طرف دیگر در این دو کشور تحولات داخلی رخ داده است که نقش مهمی در تیرگی روابط آنها با اسرائیل دارد. در ترکیه ما می بینیم که درها برای ورود این کشور به اتحادیه اروپا بسته شده و این سبب شده است که آنکارا طرح تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای را دنبال کند.

وی همچنین تصریح کرد: عاقبت چنین رویکردی از طرف ترکیه، تیرگی روابط با اسرائیل بوده است. از نظر من خودداری اسرائیل برای جبران خسارت پس از حمله به کشتی مرمره یک خطا از طرف این رژیم بود.

این کارشناس صهیونیست در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : مطمئنا امید اسرائیل برای داشتن امنیت که در دهه های گذشته در سایه صلح با اردن و مصر و گفتگو با فلسطینیها به آن دست یافته بود، در آستانه آزمونی سخت قرار دارد.

وی افزود: از طرف دیگر اعتراضات اجتماعی در سرزمینهای اشغالی جان تازه ای گرفته است، بسیاری از ساکنان این مناطق این احساس را دارند که سیستم سیاسی حاکم هیچ پاسخی برای مسائل و مشکلات اجتماعی ندارد.

اوینری درباره اظهار نظر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر همکاری با لابی ارامنه و کردهای پ ک ک در صورتی که حکومت ترکیه به رویکرد خصمانه خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه دهد، گفت : این یک اظهار نظر کاملا غیر مسئولانه از طرف لیبرمن بود که انتقادات شدیدی به آن وارد شد.

این مقام سابق رژیم صهیونیستی در ادامه رویکرد تند ترکیه در قبال رژیم صهیونیستی را ناشی از جهت گیری جدید سیاست خارجی آنکارا دانست.