نمایشگاه پوسترهای اسماء الحسنی در کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاه پوسترهای اسماء‌الحسنی در نگارخانه کرمان برپا می‌شود.

سالاری با اشاره به نمایش 42 پوستر تایپوگرافی در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه مذکور از 24 شهریور ماه آغاز و تا 10 مهر به کار خود ادامه می دهد.

وی محل برگزاری نمایشگاه را نگارخانه مهر عنوان کرد و بیان داشت: نمایشگاه مذکور همه روزه به جز ایام تعطیل صبح ها از ساعت 9 لغایت 12 و عصرها از ساعت چهار تا شش دایر است.

این مسئول همچنین از ارسال قطعات موسیقی قالی کرمان، پته کرمان و کارونسرا به جشنواره کارآوها خبر داد و گفت: مسعود نکویی آهنگ سازی این سه اثر را بر عهده داشته است.

وی ادامه داد: قطعات امام رضا(ع) و شوق نیز به آهنگ سازی علی حاج اکبری راهی دبیرخانه جشنواره طواف تا ولایت شدند.