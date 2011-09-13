5 میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت 47 کتابخانه پایتخت منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران سید هادی ایازی در خصوص تبصره کمک به انجمن کتابخانه های عمومی اظهار کرد: به طور کل در سطح شهر تهران 500کتابخانه وجود دارد که 225 مجموعه به شهرداری تهران تعلق داشته و تنها 47 کتابخانه مربوط به نهاد کتابخانه ها است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون 5 میلیارد تومانی که سهم توسعه کتابخانه های شهر است مر بوط به تمام کتابخانه های شهر تهران می شود اما نهاد کتابخانه ها معتقد است تمامی 5 میلیارد تومان بودجه باید صرف این 47 کتابخانه شود که منطقی نیست.

معاون شهردار تهران ادامه داد: شهرداری برای آن که پیگیر اجرایی شدن این مصوبه باشد مبلغ یک میلیارد تومان به فرماندار تهران که مسئولیت انجمن کتابخانه های شهر تهران را بر عهده دارند داد اما همچنان نهاد کتابخانه ها بر سخنان خود پافشاری می کند.

در ادامه جلسه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر با مطلوب عنوان کردن اقدامات شهرداری در خصوص توسعه کتابخانه های شهر تهران، خاطرنشان کرد: شهرداری هم اکنون به خیلی از وزارتخانه ها و سازمانها در امر توسعه مسائل فرهنگی و خدماتی یاری رسانده و در این راستا مطلوب است به نهاد کتابخانه ها نیز کمک های لازم ارائه شود.

در ادامه جلسه معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: تا پایان سال جاری 5 هزار کتابخانه کلاسی در مدارس تهران ایجاد می شود که این اقدام نیز در راستای توسعه کتابخانه های سطح شهر به انجام می رسد.

همچنین معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اعتراض پروین احمدی نژاد عضو شورای شهر به قطع درختان در بزرگراه چمران وهمچنین ارائه بن 500 هزار تومانی به اعضاء شورای عالی استانها اظهار کرد: از ارائه این بن به اعضاء شورای عالی استانها بی اطلاع هستم و در خصوص قطع درختان نیز اخیرا هیچ گزارشی به ما ارائه نشده است هر چند چندی پیش به دلیل توسعه عرضی معبر بزرگراه چمران، درختان سوزنی برگ این بزرگراه جابه جا شدند اما هم اکنون هیچگونه قطع یا جابه جایی درخت در این بزرگراه مشاهده نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات مطلوبی که در مورد مدیریت محلات توسط شهرداری تهران به انجام رسیده اشاره کرد و گفت: هم اکنون در سطح شهر 200 سرای محله ساخته و یا تملک شده است که در اختیار مدیران محلات و اعضاء شورایاری ها قرار گرفته و دیگر اقدام مطلوب معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران برگزاری جشنواره شمسه در سطح محلات است.

وی افزود: هم اکنون جشنواره شمسه در سطح مناطق شهر تهران در حال برگزاری است و طی آن در هر محله 10 کانون فرهنگی سازماندهی شده است.

ایازی در ادامه با بیان اینکه دامنه فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی در سطح شهر در حال توسعه است، عنوان کرد: در 6 ماه دوم سال جاری برنامه گسترده ای برای اجرای فعالیتهای فرهنگی در سطح محلات شهر تهران پیش بینی شده است.