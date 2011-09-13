  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

جعفری:

اقدام پیشگیرانه در مقابله با دشمنان در دستور کار سپاه قرار دارد

اقدام پیشگیرانه در مقابله با دشمنان در دستور کار سپاه قرار دارد

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه سلسله عملیات های سپاه در مقابله با گروهک های تروریستی در شمال غرب کشور جزو اقدامات پیشگیرانه در مقابل تهدیدات دشمنان بوده است، بر لزوم پاسداری از ارزش های انقلاب در عرصه های دیگر توسط سپاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد علی جعفری  پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای نیروی زمینی سپاه در مقابله با اشرار، ضد انقلاب و گروهک های تروریستی در شمال غرب کشور اظهار داشت: سلسله عملیات های سپاه پاسداران علیه اشرار، ضد انقلاب و گروهک های تروریستی در شمالغرب کشور جزو اقدامات پیشگیرانه سپاه در مقابل تهدیدات بوده است.

وی تصریح کرد: آمادگی نظامی امنیتی این نیست که بعد از بروز تهدیدات از سوی دشمن وارد عمل شویم بلکه باید کاری کنیم تا دشمن اجازه انجام تهدید علیه ما پیدا نکند.

به گفته فرمانده کل سپاه چنین عملیات هایی در شمال غرب کشور توسط نیروی زمینی سپاه علیه گروهک های تروریستی می توانست انجام نشود اما سپاه به دلیل احساس تکلیفی که در پاسداری از انقلاب دارد این اقدام پیشگیرانه را انجام داده است.

جعفری در خصوص سایر ماموریت های سپاه عنوان کرد: سپاه پاسداران باید علاوه بر عرصه های امنیتی و نظامی در سایر عرصه ها نیز آمادگی حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی را در مقابل دشمنان داشته باشد.

کد مطلب 1406764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها