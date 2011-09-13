اقدام پیشگیرانه در مقابله با دشمنان در دستور کار سپاه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد علی جعفری پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای نیروی زمینی سپاه در مقابله با اشرار، ضد انقلاب و گروهک های تروریستی در شمال غرب کشور اظهار داشت: سلسله عملیات های سپاه پاسداران علیه اشرار، ضد انقلاب و گروهک های تروریستی در شمالغرب کشور جزو اقدامات پیشگیرانه سپاه در مقابل تهدیدات بوده است.

وی تصریح کرد: آمادگی نظامی امنیتی این نیست که بعد از بروز تهدیدات از سوی دشمن وارد عمل شویم بلکه باید کاری کنیم تا دشمن اجازه انجام تهدید علیه ما پیدا نکند.

به گفته فرمانده کل سپاه چنین عملیات هایی در شمال غرب کشور توسط نیروی زمینی سپاه علیه گروهک های تروریستی می توانست انجام نشود اما سپاه به دلیل احساس تکلیفی که در پاسداری از انقلاب دارد این اقدام پیشگیرانه را انجام داده است.

جعفری در خصوص سایر ماموریت های سپاه عنوان کرد: سپاه پاسداران باید علاوه بر عرصه های امنیتی و نظامی در سایر عرصه ها نیز آمادگی حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی را در مقابل دشمنان داشته باشد.