اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ایروبیک و ماراتن ایروبیک در بخش کودکان استان البرز در سالن استقلال با شرکت هفت تیم برگزار شده است.

در این مسابقات تیم آفرینش با مربیگری دقت مصطفی و سیدالشهدا با مربیگری سعیده دربندی به صورت مشترک به مقام اول دست یافته است.

همچنین در مسابقات ایروبیک و ماراتن ایروبیک در بخش کودکان استان البرز، تیم مهتاب با مربیگری سارا خوش به مقام دوم و تیم آفاق با مربیگری فرنوش فلاحی به مقام سوم دست یافتند.

مسابقات ماراتن بین 31 کودک ایروبیک کار برگزار شد که مبینا سرگو، آیناز اجلالی و آیلین قلی پور به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

در خاتمه این مسابقات نیز به تیمها و نفرات برگزیده حکم و مدال اهدا شد

اعزام تیم استان البرزبه طرح استعدادیابی ایروبیک ژیمناستیک

تیم استان البرز به طرح ملی استعدادیابی ایروبیک ژیمناستیک که زیر نظر فدراسیون ژیمناستیک برگزار می شود، اعزام شده است.

میلاد قصابی ورزشکار رده جوانان و نیما احمدی، مهدی اسدی و سهیل حسینی ورزشکاران رده نوجوانان با مربیگری رضا فرخیان و علی اروحی به عنوان سرپرست به طرح ملی استعداد یابی ایروبیک ژیمناستیک اعزام شدند.