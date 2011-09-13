مجید عبدالحسینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: مشکل من با پناهی نباید لطمه ای به آینده این جوانان وارد کند. ضمن اینکه مسابقات جهانی و موفقیت تیم ملی از همه چیز مهمتر است.

وی ادامه داد: از هر شش عضو تیم امید که به حمایت از بنده و کادر فنی از حضور در اردوهای انصراف دادند می خواهم به اردوها بازگشته و برای اهتزاز پرچم مقدس ایران تلاش کنند.

عبدالحسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نمی خواهم یک مشکل بین بنده و پناهی مانع از پیشرفت این جوانان با آتیه شود و تا همین جا هم که حمایت کردند از آنها تشکر می کنم.

سرمربی تیم امید در پایان گفت: مطمئن هستم که این جوانان با درخشش در مسابقات جهانی ثابت می کنند که خوب تمرین کرده اند و این سه ماه سختی زیاد متحمل شده اند.

در پی استعفای کادر فنی تیم ملی امید ، شش کاراته کای حاضردر اردوی این تیم نیز به حمایت از مربیان خود از حضور در اردوی تیم انصراف دادند.