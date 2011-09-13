280 هکتار از باغات بوشهر زیرکشت زیتون قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس پیش ‌بینیهای صورت گرفته امسال حدود 200 تن زیتون از باغات زیتون استان بوشهر برداشت خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 150تن زیتون در استان برداشت شد، اظهارداشت: عوامل افزایش تولید در سال جاری به دلیل اجرای عملیات بهسازی باغات و افزایش سطوح باغات بارور بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: عمده تولید باغات زیتون استان به شهرستان جم، دشتستان و بوشهراختصاص دارد .