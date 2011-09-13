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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

عمرانی:

280 هکتار از باغات بوشهر زیرکشت زیتون قرار گرفت

280 هکتار از باغات بوشهر زیرکشت زیتون قرار گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 280 هکتار از باغات بوشهر زیرکشت زیتون قرار گرفته که پیش بینی می شود متوسط تولید در هکتار دو تن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس پیش ‌بینیهای صورت گرفته امسال حدود 200 تن زیتون از باغات زیتون استان بوشهر برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 150تن زیتون در استان برداشت شد، اظهارداشت: عوامل افزایش تولید در سال جاری به دلیل اجرای عملیات بهسازی باغات و افزایش سطوح باغات بارور بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: عمده تولید باغات زیتون استان به شهرستان جم، دشتستان و بوشهراختصاص دارد.

عمرانی تصریح کرد: برداشت محصول زیتون برای کنسروسازی از اواسط مرداد ماه و برای استحصال روغن از اوائل مهر ماه به بعد آغاز می‌ شود.

کد مطلب 1406767

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