800 برنامه فرهنگی در طرح "مسجد ما" در مشهد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سعیدی زاده اظهار کرد: طبق استقبال صورت گرفته از سوی مساجد هر فرهنگسرا چهار طرح تابستانی در 120 مسجد محوری اجرایی شده است.

وی افزود: در اولین گام از طرح "مسجد ما" 840طرح اجرا خواهد شد و پیش بینی می شود این روند در آینده ای نزدیک با افزایش روبرو شود.

سعیدی زاده اظهار داشت: طرح مهدی یاران و بیا ستاره شویم فرهنگسرای انتظار، بزرگداشت شخصیت های تاریخی و بازدید های مشهد شناسی فرهنگسرای بهشت و راهیان نور محله ای از جمله این طرح ها است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های پلاک زندگی فرهنگسرای پایداری، فصل شکفتن و نگرش دیگر به حجاب فرهنگسرای حجاب، نسیم مهر و ایستگاه مشاوره فرهنگسرای خانواده، مسابقه محله و فصل امید فرهنگسرای غدیر، جشن تکلیف شهروندی و کبوترانه فرهنگسرای کودک و آینده از جمله خدمات فرهنگسراهای مشهد است.

وی تصریح کرد: خ مثل خدمت، بربال خاطرات فرهنگسرای زیارت، منم بچه مسلمان و شور شیرین فرهنگسرای سلامت، مسجد مجازی و چشم سوم فرهنگسرای رسانه، ایمنی در منزل و جنگ ایمنی کودکان در فرهنگسرای ایمنی، نیز از دیگر برنامه هایی است که توسط فرهنگسراهای تازه تاسیس مشهد برگزار می شود.