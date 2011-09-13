رویکرد تحلیلی به خبر را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر محمدزاده صبح امروز (سه‌شنبه 22 شهریور) در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران با بیان این مطلب، با تاکید بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارتقاء سطح دانش خبرنگاران و تخصصی کردن رشته خبرنگاری در حوزه‌های مختلف، افزود: خبرنگارانی که در حوزه‌های تخصصی کار می‌کنند از متخصص‌ترین و آگاه‌ترین افراد جامعه نسبت به حوزه کاری خود هستند.

وی گفت: اگر خبرنگاران با نگاه کارشناسی و آسیب‌شناسانه به موضوعات مختلف بپردازند، بدون شک می‌توان امیدوار بود که بسیاری از نارسایی‌ها و اتفاقات ناخوشایند قبل از وقوع اطلاع‌رسانی شود و مردم از طریق شناخت عمیق ریشه‌ها، علل و عوامل آن به آگاهی دست یابند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در ادامه افزود: کار خبرنگار نباید صرفاً به اظهارات و نظرات چهره‌های خبرساز که سطح فضای اطلاع‌رسانی را شامل می‌شود، محدود شود؛ بلکه خبرنگار باید با داشتن تخصص و آگاهی کافی و از طریق نقد و تحلیل به عمق این فضا دست یابد و رویکرد تحلیلی به خبر را جدی بگیرد.

وی اظهار امیدواری کرد، با برگزاری اینگونه دوره‌ها و تداوم آن در رشته‌های مختلف در آینده شاهد فضایی تخصصی و کارآمد و اثرگذار در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی باشیم.

محمدزاده در پایان هدف از برگزاری کارگاه آموزشی و هم‌اندیشی خبرنگاران اقتصادی را روز آمد‌سازی معلومات و دانش اقتصادی خبرنگاران و تبادل نظریات و تجربیات دست‌اندرکاران اقتصاد و اصحاب رسانه عنوان کرد و گفت: این کارگاه آموزشی ارتقاء دانش خبرنگاران اقتصادی و توانایی آنان به خصوص در رسانه‌های تخصصی را جهت داشتن قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال سریع اطلاعات به مخاطب بالا می‌برد.

کارگاه آموزشی و هم‌اندیشی خبرنگاران اقتصادی امروز و فردا از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار می‌شود.