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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

امانی خبر داد:

عملیات اجرایی فاز دوم طرح مسکن مهر گتوند آغاز شد

عملیات اجرایی فاز دوم طرح مسکن مهر گتوند آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح مسکن مهر این شهرستان در قالب 64 واحد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله امانی پور صبح سه شنبه در جلسه شورای مسکن گتوند افزود: خوشبختانه طرح مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی مناسب در سطح شهرستان در حال اجراست.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی فاز اول این طرح در گتوند افزود: تعدادی از واحدهای فاز اول هم اکنون به مرحله نازک کاری رسیده اند و ادارات آب و برق باید هر چه سریعتر انشعابات را واگذار کنند ضمن اینکه طبق برنامه ریزیها و هماهنگیهای به عمل آمده هزینه واگذاری انشعابات تا پایان مهرماه به ادارات مربوطه پرداخت می شود.

فرماندار گتوند در این جلسه که در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد به وامهای مقاوم سازی مسکن روستایی نیز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در سال گذشته در بحث جذب وام های مقاوم سازی روستایی عملکرد بسیار خوب بوده است اما انتظار می رود امسال نیز بخشداران و دهیاران و اعضای شوراها تلاش خود را برای اطلاع رسانی در جذب وامهای مقاوم سازی داشته باشند. 
کد مطلب 1406774

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