اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داداشی زین الدین ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای سالجاری آغاز شده، افزود: طرح ساماندهی محدوده های معدنی به منظور کنترل و اصلاح محدوده های معدنی که به صورت دستی در کالک ثبت می شدند و جهت استفاده از نرم افزار GIS است.
وی در ادامه بیان داشت: اجرای این طرح سبب یکسان سازی سیستم ثبت و صدور مجوزهای اکتشافی، شفاف سازی اطلاعات، بهینه سازی سیستم برای بهره گیری در برنامه ریزیها، افزایش دقت، سرعت و کاهش هزینه ها، بررسی دقیق و به موقع پرونده ها و عدم نیاز حضوری متقاضیان به سازمان صنایع و معادن استان در حال اجرا است.
رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با بیان اینکه با اجرای این طرح بانک اطلاعات محدوده های اکتشافی و معدنی در پایگاه GIS سازمان ایجاد می شود، اظهار داشت: در اجرای این طرح تا کنون 256 محدوده معدنی بازدید و محدوده های عملیاتی انجام شده و فرمت GISآذربایجان غربی تهیه و در سیستم نصب شده است.
داداشی زین الدین ادامه داد: با توجه به ثبت بالغ بر یک هزار و 200 فقره محدوده معدنی در آذربایجان غربی و تشکیل گروه کارشناسی، در اجرای این طرح تاکنون 725 محدوده معدنی اعم از بهره برداری، گواهی نامه کشف و پروانه اکتشاف مستندسازی شده و اطلاعات اخذ شده در فرم های مربوطه وارد سیستم GIS شود.
وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه در کلیه شهرستانهای استان با توجه به معادن موجود در حال اجرا بوده که جهت تداوم اجرای طرح، پیش بینی می شود که حداکثر تا سه ماهه سوم سالجاری پایان یابد.
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