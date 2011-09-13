ایران باید به یک الگوی اسلامی در منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی گرجیان قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به در این زمینه دغدغههای زیادی در کشور وجود دارد افزود: رهبر معظم انقلاب با درک صحیح از موقعیت کشور امسال را به سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و از آنجایی که تجمیع همه افکار در این زمینه نیازمند صرف وقت زیادی بود بر آن شدیم تا در همایشی به بررسی و جمع آوری این افکار بپردازیم.
وی به برگزاری همایش جهاد اقتصادی و هدفمند سازی یارانهها اشاره کرد و ادامه داد: این همایش سعی دارد تا با جمع آوری و بررسی نظر متخصصان این نظرات را در اختیار مسئولین اجرایی بگذارد تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود.
رئیس همایش جهاد اقتصادی و هدفمند سازی یارانهها به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: مبانی اقتصاد اسلامی به عنوان موتور محرک جهاد اقتصادی محسوب میشود و ما سعی داریم در این همایش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری این مبانی تبیین شود.
گرجیان توجه ویژه به آموزههای اقتصادی و قرآنی، استفاده از میراث علمی - فرهنگی داخلی، اعتماد به پژوهشگران داخلی، فرهنگ سازی عمومی، دوری از تحجر، تقویت شهامت در عرصه بیان نظریههای اقتصادی را از مواردی ذکر کرد که باید به آنها توجه شود.
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