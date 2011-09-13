اعضای شورای سیاستگذاری «جایزه جهانی بیداری» منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیرومند، سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی، محمدمهدی رحیمیان، امیرعبدالحسینی و مهدی توکلیان اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی و هنری را تشکیل می‌دهند.

همچنین محمد حسین نیرومند به ریاست این شورا منصوب شده است.

در بخشی از حکم علی عسگری آمده است: با استعانت از درگاه خداوند متعال، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای اهداف و سیاست‌های کلان فرهنگی و هنری خود در نظر دارد تا اولین دوره از جشنواره جایزه جهانی بیداری را برگزار کند تا علاوه بر پرداختن به مسائل روز جهان بستر شایسته‌ای را برای فعالیت هنرمندان و بروز و ظهور خلاقیت‌های هنری در خلق آثار فاخر و ارزشی فراهم آورد.

از این منظر و با عنایت به سوابق و تجربیات گرانقدرتان به موجب این حکم به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این رویداد مهم بین‌المللی منصوب می‌شوید. امید که با بهره‌مندی از حضور هنرمندان فعال عرصه هنرهای تجسمی و در تعامل با سایر اعضای محترم شورا در برنامه‌ریزی شایسته این دوره از جشنواره و در عرصه فعالیت‌های هنری و فرهنگی ایران اسلامی قرین توفیق باشید.

پیش از این طی حکمی از سوی محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی عسگری معاون فرهنگی این سازمان به سمت ریاست اولین دوره از جشنواره جهانی بیداری منصوب شده بود.

