  1. هنر
  2. سایر
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

اعضای شورای سیاستگذاری «جایزه جهانی بیداری» منصوب شدند

اعضای شورای سیاستگذاری «جایزه جهانی بیداری» منصوب شدند

طی حکمی از سوی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اولین دوره «جایزه جهانی بیداری» منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیرومند، سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی، محمدمهدی رحیمیان، امیرعبدالحسینی و مهدی توکلیان اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد فرهنگی و هنری را تشکیل می‌دهند.

همچنین محمد حسین نیرومند به ریاست این شورا منصوب شده است.

در بخشی از حکم علی عسگری آمده است: با استعانت از درگاه خداوند متعال، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای اهداف و سیاست‌های کلان فرهنگی و هنری خود در نظر دارد تا اولین دوره از جشنواره جایزه جهانی بیداری را برگزار کند تا علاوه بر پرداختن به مسائل روز جهان بستر شایسته‌ای را برای فعالیت هنرمندان و بروز و ظهور خلاقیت‌های هنری در خلق آثار فاخر و ارزشی فراهم آورد.

از این منظر و با عنایت به سوابق و تجربیات گرانقدرتان به موجب این حکم به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این رویداد مهم بین‌المللی منصوب می‌شوید. امید که با بهره‌مندی از حضور هنرمندان فعال عرصه هنرهای تجسمی و در تعامل با سایر اعضای محترم شورا در برنامه‌ریزی شایسته این دوره از جشنواره و در عرصه فعالیت‌های هنری و فرهنگی ایران اسلامی قرین توفیق باشید.

پیش از این طی حکمی از سوی محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی عسگری معاون فرهنگی این سازمان به سمت ریاست اولین دوره از جشنواره جهانی بیداری منصوب شده بود.
 

کد مطلب 1406780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها