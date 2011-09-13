توسل به قرآن بهترین روش برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهرامی ظهر سه شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام بهرامی در این دیدار گفت: امروز در نیروی انتظامی در کنار اقدام برای تامین امنیت کشور اقدامات خوبی در زمینه های فرهنگی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: در دو سال گذشته 30 مرکز دارالقرآن با تجهیز امکانات مناسب در اختیار کارکنان نیروی انتظامی قرار گرفته که مورد استقبال علاقمندان واقع شده است.



حجت الاسلام بهرامی یادآورشد: امیدواریم با اختصاص بودجه فرهنگی در نیروی انتظامی زمینه توسعه فعالیتهای قرآنی در این نیرو بیش از گذشته فراهم شود.

وی بیان کرد: توسل به قرآن بهترین شیوه مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است که خوشبختانه عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی با توجه جدی به این موضوع با برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات قرآنی و نیز کلاس های توجیهی برای کارکنان انتظامی در این عرصه موفق عمل کرده و به تقویت بنیه معنوی شاغلان کمک کرده است.

در ادامه آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: نیروی انتظامی با اقتدار و تلاش شبانه روزی توانسته امنیت و نظم خوبی در کشور ایجاد کند که باید قدردان خدمات آنها باشیم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: تقویت معنویت و امور قرآنی در نیروی انتظامی موجب افزایش انگیزه معنوی پرسنل و ارتقاء کیفی کارها و جلب رضایت مردم می شود.