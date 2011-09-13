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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

بهرامی:

توسل به قرآن بهترین روش برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

توسل به قرآن بهترین روش برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی کشور توسل به قرآن را بهترین روش مباره با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهرامی ظهر سه شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.
 
حجت الاسلام بهرامی در این دیدار گفت: امروز در نیروی انتظامی در کنار اقدام برای تامین امنیت کشور اقدامات خوبی در زمینه های فرهنگی نیز صورت گرفته است.
 
وی افزود: در دو سال گذشته 30 مرکز دارالقرآن با تجهیز امکانات مناسب در اختیار کارکنان نیروی انتظامی قرار گرفته که مورد استقبال علاقمندان واقع شده است.
  
حجت الاسلام بهرامی یادآورشد: امیدواریم با اختصاص بودجه فرهنگی در نیروی انتظامی زمینه توسعه فعالیتهای قرآنی در این نیرو بیش از گذشته فراهم شود.
 
وی بیان کرد: توسل به قرآن بهترین شیوه مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است که خوشبختانه عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی با توجه جدی به این موضوع با برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات قرآنی و نیز کلاس های توجیهی برای کارکنان انتظامی در این عرصه موفق عمل کرده و به تقویت بنیه معنوی شاغلان کمک کرده است.
 
در ادامه آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: نیروی انتظامی با اقتدار و تلاش شبانه روزی توانسته امنیت و نظم خوبی در کشور ایجاد کند که باید قدردان خدمات آنها باشیم.
 
امام جمعه قزوین تصریح کرد: تقویت معنویت و امور قرآنی در نیروی انتظامی موجب افزایش انگیزه معنوی پرسنل و ارتقاء کیفی کارها و جلب رضایت مردم می شود. 
کد مطلب 1406781

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