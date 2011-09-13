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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

نصب شمع های پل کابلی امام رضا(ع) در آبادان آغاز می شود

نصب شمع های پل کابلی امام رضا(ع) در آبادان آغاز می شود

آبادان - خبرگزاری مهر: طبق برنامه زمان بندی ارائه شده، عملیات حفاری پل کابلی امام رضا (ع) آبادان را به منظور شمع کوبی پایه ها از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

شهردار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاه عظیم الجثه حفار پل با چند تریلر بزرگ در حال حمل از تهران به سمت آبادان است و چهارشنبه هفته جاری وارد آبادان می شود و در کارگاه پل کابلی مونتاژ خواهد شد.

محمودرضا شیرازی تصریح کرد: میلگردهای پروژه نیز خریداری و وارد آبادان شده اند و همه چیز مهیای آغاز عملیات اجرای پل کابلی است.

وی در پاسخ به این سئوال که علت تاخیر در اجرای عملیات پل کابلی چه بوده است، گفت: نمی توان گفت تاخیری وجود داشته بلکه جمع آوری تاسیسات زیرزمینی در محدوده ی پروژه و تعیین مسیر تاسیساتی همچون لوله های اصلی آب شرب، فاضلاب، فیبر نوری، کابل های برق و گاز جزیی از این پروژه بوده و موقعیت این تاسیسات دقیقا مشخص و کار جابجایی آنها نیز آغاز شده است.

شهردار آبادان تاکید کرد: خوشبختانه اجرای شمعهای پل با هیچکدام از خطوط اصلی آب و فاضلاب تداخل ندارد ولی برای اجرای فونداسیون پل نیاز به جابجایی قسمتی از خطوط است که در این زمینه توافق لازم با شرکت آبفای خوزستان حاصل شده و در همین هفته نیز انجام می شود.

شیرازی ضمن تشکر از همکاری خوب مردم آبادان و به خصوص کسبه و اهالی محل با اجرای پروژه از مشکلات به وجود آمده در امر تردد و کسب و کار شهروندان در حوالی محل مذکور عذرخواهی کرد و گفت: به هرحال توسعه زیربنایی و اصولی یک شهر بدون همکاری خوب شهروندان آن شهر ممکن و میسر نیست و تلاش ما نیز بهره برداری از پروژه قبل از موعد مقرر است تا مردم حلاوت و شیرینی آن را بچشند.
کد مطلب 1406784

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