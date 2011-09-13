نصب شمع های پل کابلی امام رضا(ع) در آبادان آغاز می شود

شهردار آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاه عظیم الجثه حفار پل با چند تریلر بزرگ در حال حمل از تهران به سمت آبادان است و چهارشنبه هفته جاری وارد آبادان می شود و در کارگاه پل کابلی مونتاژ خواهد شد.

محمودرضا شیرازی تصریح کرد: میلگردهای پروژه نیز خریداری و وارد آبادان شده اند و همه چیز مهیای آغاز عملیات اجرای پل کابلی است.



وی در پاسخ به این سئوال که علت تاخیر در اجرای عملیات پل کابلی چه بوده است، گفت: نمی توان گفت تاخیری وجود داشته بلکه جمع آوری تاسیسات زیرزمینی در محدوده ی پروژه و تعیین مسیر تاسیساتی همچون لوله های اصلی آب شرب، فاضلاب، فیبر نوری، کابل های برق و گاز جزیی از این پروژه بوده و موقعیت این تاسیسات دقیقا مشخص و کار جابجایی آنها نیز آغاز شده است.



شهردار آبادان تاکید کرد: خوشبختانه اجرای شمعهای پل با هیچکدام از خطوط اصلی آب و فاضلاب تداخل ندارد ولی برای اجرای فونداسیون پل نیاز به جابجایی قسمتی از خطوط است که در این زمینه توافق لازم با شرکت آبفای خوزستان حاصل شده و در همین هفته نیز انجام می شود.



شیرازی ضمن تشکر از همکاری خوب مردم آبادان و به خصوص کسبه و اهالی محل با اجرای پروژه از مشکلات به وجود آمده در امر تردد و کسب و کار شهروندان در حوالی محل مذکور عذرخواهی کرد و گفت: به هرحال توسعه زیربنایی و اصولی یک شهر بدون همکاری خوب شهروندان آن شهر ممکن و میسر نیست و تلاش ما نیز بهره برداری از پروژه قبل از موعد مقرر است تا مردم حلاوت و شیرینی آن را بچشند.