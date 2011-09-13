به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه و با برگزاری دیدارهای دور نخست از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور چهره 20 تیم صعود کننده به مرحله دوم این مسابقات مشخص شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* ماهان کرمانشاه یک - داتیس لرستان صفر

* آشیان گستران ورامین 4 - مهدی ماهان کرمان صفر

* مقاومت تهران 5 - بهمن ایلام یک

* انصار سیمان شاهرود یک - سایپا مهر کرج 5

* استقلال رامهرمز 4 - عقاب شیراز یک

* کیمیا رشد آق قلا 6 - امید خلخال دشت اردبیل 4

* ملی حفاری اهواز 4 - نوسازی مدارس همدان صفر

* چوکا تالش 6 - شیمی زابل صفر

* وحید پاکدشت 2 - سپاهان خورموج بوشهر یک

* یادآوران خرمشهر یک - پومر ساوه مرکزی صفر

* فولاد ماهان سپاهان صفر - کهر زاگرس درود نوین یک

* میعاد تهران صفر - نفت نوین آبادان 4

* یاران امید فولاد اصفهان صفر - فولاد نوین اهواز یک

* پیروزی کامیاران کردستان 2 - گسترش فولاد سهند 3

همچنین تیم‌های اترک بجنورد، هدف میناب هرمزگان، بندر گز کنگ، تاک مهر تاکستان، پاس نوین همدان و اترک بجنورد هم به دلیل حاضر نشدن حریفانشان، با نتیجه 3 بر صفر پیروز شده و راهی مرحله بعدی مسابقات شدند.