قیمت خرید مرغ از مرغداران افزایش یافت

صدراله دولت در گفتگو با خبرنگار مهر از مصوبه روز دوشنبه کارگروه کنترل بازار برای خرید مرغ مازاد مرغداران خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه، به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داده شده است که مرغ مازاد تولید خط 1 را با 150 تومان افزایش به ازای هر کیلوگرم 3050 تومان خریداری کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: این نوع مرغ به صورت بسته‌بندی‌شده و شکم خالی است و به نسبت سایر مرغ‌های دیگر، مزایایی دارد که به این جهت، شرکت پشتیبانی امور دام اجازه دارد که این نوع مرغ را گرانتر خریداری کند.

وی تصریح کرد: تا پیش از این مرغ معمولی مازاد بر نیاز بازار داخلی تولیدکنندگان از سوی دولت به قیمت 2900 تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری می‌شد.

همچنین حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌‎مقام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در گفتگو با مهر تاکید کرده بود که دولت متعهد است مرغ مازاد بر نیاز داخلی را از تولیدکنندگان به ازای هر کیلوگرم 2900 تومان خریداری کند.