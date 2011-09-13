31 نفر در تصادفات درون شهری بوشهر جان خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمدی یگانه بعد از ظهر سه شنبه در همایش کارشناسان ومدیران آموزشگاه های رانندگی استان با اشاره به افزایش مصدومان وکشته های حوادث رانندگی در استان بوشهر گفت: سن بیشتر متخلفین حوادث رانندگی بین 25 تا 35 سال است.

وی با ابراز امیدواری از نتیجه برگزاری چنین همایشهایی برای حرکت به سمت رفع موانع ایجاد امنیت جاده ای، افزود: طبق برنامه پنجم توسعه باید در هر سال 10 درصد کشته شدگان در حوادث رانندگی کاهش یابد .

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: انسان، وسیله نقلیه و راه سه عامل اصلی تصادفات رانندگی هستند که بیش از 75 درصد از این حوادث توسط عامل انسانی اتفاق می افتد .

محمدی یگانه افزود: در هر 13 تصادف یک نفر کشته می شوند و سالانه 23 هزار نفر در کشور در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند .

مسئول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی ورانندگی استان هم هدف از برگزاری این همایش را تعامل و همخوانی بین کارشناسان و مدیران آموزشگاه های رانندگی استان عنوان کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع توجه بیشتر به دستورالعملهای رانندگی و کاهش معضلات ترافیکی از دیگر اهداف این همایش است .