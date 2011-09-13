قیمت سکه کاهش یافت/ اختلاف قیمت 184 تومانی دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 640 هزار تومان، طرح جدید 622 هزار تومان، نیم سکه 297 هزار تومان، ربع سکه 152 هزار تومان و گرمی 78 هزار تومان است.

این نرخها عصر دیروز به ترتیب 650 هزار تومان، 640 هزار تومان، 302 هزار تومان، 155 هزار تومان و 79 هزار تومان بود، بنابراین امروز نرخ سکه ها کاهش یافته است.

بانک مرکزی هم قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را امروز سه شنبه 602 هزار و 160 تومان، نیم بهار 284 هزار و 960 تومان، ربع سکه 148 هزار و 200 تومان و گرمی را 75 هزار و 920 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 603 هزار و 200 تومان، 286 هزار تومان، 149 هزار و 760 تومان و 76 هزار و 960 تومان بود.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز 1815 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار 55 هزار و 450 تومان است.

بانک مرکزی نرخ هر دلار را امروز به 1066 تومان کاهش و یورو را به 1460 تومان افزایش داد، صرافان بازار هم قیمت دلار را 1250 تومان و یورو را 1725 تومان اعلام کردند.