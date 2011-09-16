دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‎رسد با پیشرفت جوامع از نظر اجتماعی و اقتصادی مقدار پذیرش اخلاق در جوامع سخت تر شده است و آنهم به جهت این است که این سازمانها و نهادهای اجتماعی که شکل گرفتند دیگر چندان به اخلاق، به عنوان یک امر و الزام ارزشی اهمیت نمی دهند .

وی افزود: الا اینکه قوانین می‎آیند و در جامعه جایگزین اخلاق می‏شوند. از اینروست که در بسیاری از جوامع مبارزه با فساد تبدیل به اولویت دولتها می‏شود و این از نبود اخلاق است. بنابراین تا زمانی که سازمانهای اجتماعی نقش اساسی در زندگی به خصوص زندگی غربیها دارد در آن جوامع قوانین و مقررات و آیین نامه‎ها جایگزین اخلاق می‎شوند. از این جهت پذیرش اخلاق در جوامع می‎شود گفت که نسبت معکوس با پیشرفت و توسعه اجتماعی اقتصادی آنها دارد.

استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: شاید بتوان گفت در جوامع کمتر توسعه یافته و نیمه صنعتی اخلاق بیشتر مطرح است اما نه به این معنا که اخلاق می‎تواند همه کارکردها را ایفا کند. از این منظر در جوامع شرقی اگر به اخلاق بیشتر پرداخته می‎‌شود می‎تواند جایگزینی برای سازمانهای اجتماعی باشند و نقش این نهادها را ایفا کند. از این منظر اخلاق می‎تواند جایگزین خوبی برای سازمانهای اجتماعی برای اداره آنها باشد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در مورد اینکه رعایت اصول اخلاقی و انسانی چطور می‎تواند ما را در دستیابی به صلح و آرامش جهانی یاری کند نیز گفت: هنگامی که به اخلاق بر می‎گردیم اخلاق می‎تواند به عنوان یک پلیس درونی در وجدان انسانها به ایفای نقش بپردازد و آنها را از ارتکاب جرایم و تخلفات باز می‎دارد. از این منظر است که اخلاق اهمیت پیدا می‎کند زیرا که در جوهره انسانها نفوذ و آنها را متعالی می‏سازد.

امیر احمدیان یادآور شد: در جوامع غربی این همه جرایمی که رخ می‎دهد از بی اخلاقی دینی است. یعنی در جوامع شرقی اخلاق مبتنی بر باورهای دینی در جامعه دخالت دارد که اگر اخلاق با دین هم سلوک شود می‎تواند نکات مثبت را توسعه دهد .