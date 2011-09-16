دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: به نظر میرسد با پیشرفت جوامع از نظر اجتماعی و اقتصادی مقدار پذیرش اخلاق در جوامع سخت تر شده است و آنهم به جهت این است که این سازمانها و نهادهای اجتماعی که شکل گرفتند دیگر چندان به اخلاق، به عنوان یک امر و الزام ارزشی اهمیت نمی دهند .
وی افزود: الا اینکه قوانین میآیند و در جامعه جایگزین اخلاق میشوند. از اینروست که در بسیاری از جوامع مبارزه با فساد تبدیل به اولویت دولتها میشود و این از نبود اخلاق است. بنابراین تا زمانی که سازمانهای اجتماعی نقش اساسی در زندگی به خصوص زندگی غربیها دارد در آن جوامع قوانین و مقررات و آیین نامهها جایگزین اخلاق میشوند. از این جهت پذیرش اخلاق در جوامع میشود گفت که نسبت معکوس با پیشرفت و توسعه اجتماعی اقتصادی آنها دارد.
استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: شاید بتوان گفت در جوامع کمتر توسعه یافته و نیمه صنعتی اخلاق بیشتر مطرح است اما نه به این معنا که اخلاق میتواند همه کارکردها را ایفا کند. از این منظر در جوامع شرقی اگر به اخلاق بیشتر پرداخته میشود میتواند جایگزینی برای سازمانهای اجتماعی باشند و نقش این نهادها را ایفا کند. از این منظر اخلاق میتواند جایگزین خوبی برای سازمانهای اجتماعی برای اداره آنها باشد.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در مورد اینکه رعایت اصول اخلاقی و انسانی چطور میتواند ما را در دستیابی به صلح و آرامش جهانی یاری کند نیز گفت: هنگامی که به اخلاق بر میگردیم اخلاق میتواند به عنوان یک پلیس درونی در وجدان انسانها به ایفای نقش بپردازد و آنها را از ارتکاب جرایم و تخلفات باز میدارد. از این منظر است که اخلاق اهمیت پیدا میکند زیرا که در جوهره انسانها نفوذ و آنها را متعالی میسازد.
امیر احمدیان یادآور شد: در جوامع غربی این همه جرایمی که رخ میدهد از بی اخلاقی دینی است. یعنی در جوامع شرقی اخلاق مبتنی بر باورهای دینی در جامعه دخالت دارد که اگر اخلاق با دین هم سلوک شود میتواند نکات مثبت را توسعه دهد .
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