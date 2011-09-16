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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رعایت اخلاق انسانها را متعالی می‌سازد

رعایت اخلاق انسانها را متعالی می‌سازد

استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تإکید بر اینکه رعایت اخلاق انسانها را متعالی می‌سازد، یادآور شد:‌ جرمهای بی‌شمار و متنوعی که در غرب واقع می‌شود ناشی از بی‌اخلاقی دینی است .

دکتر بهرام امیر احمدیان در مورد جایگاه اخلاق در دنیای امروز به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‎رسد با پیشرفت جوامع از نظر اجتماعی و اقتصادی مقدار پذیرش اخلاق در جوامع سخت تر شده است و آنهم به جهت این است که این سازمانها و نهادهای اجتماعی که شکل گرفتند دیگر چندان به اخلاق، به عنوان یک امر و الزام ارزشی اهمیت نمی دهند .

وی افزود: الا اینکه قوانین می‎آیند و در جامعه جایگزین اخلاق می‏شوند. از اینروست که در بسیاری از جوامع مبارزه با فساد تبدیل به اولویت دولتها می‏شود و این از نبود اخلاق است. بنابراین تا زمانی که سازمانهای اجتماعی نقش اساسی در زندگی به خصوص زندگی غربیها دارد در آن جوامع قوانین و مقررات و آیین نامه‎ها جایگزین اخلاق می‎شوند. از این جهت پذیرش اخلاق در جوامع می‎شود گفت که نسبت معکوس با پیشرفت و توسعه اجتماعی  اقتصادی آنها دارد.

استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: شاید بتوان گفت در جوامع کمتر توسعه یافته و نیمه صنعتی اخلاق بیشتر مطرح است اما نه به این معنا که اخلاق می‎تواند همه کارکردها را ایفا کند. از این منظر در جوامع شرقی اگر به اخلاق بیشتر پرداخته می‎‌شود می‎تواند جایگزینی برای سازمانهای اجتماعی باشند و نقش این نهادها را ایفا کند. از این منظر اخلاق می‎تواند جایگزین خوبی برای سازمانهای اجتماعی برای اداره آنها باشد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در مورد اینکه رعایت اصول اخلاقی و انسانی چطور می‎تواند ما را در دستیابی به صلح و آرامش جهانی یاری کند نیز گفت: هنگامی که به اخلاق بر می‎گردیم اخلاق می‎تواند به عنوان یک پلیس درونی در وجدان انسانها به ایفای نقش بپردازد و آنها را از ارتکاب جرایم و تخلفات باز می‎دارد. از این منظر است که اخلاق اهمیت پیدا می‎کند زیرا که در جوهره انسانها نفوذ و آنها را متعالی می‏سازد.

امیر احمدیان یادآور شد: در جوامع غربی این همه جرایمی که رخ می‎دهد از بی اخلاقی دینی است. یعنی در جوامع شرقی اخلاق مبتنی بر باورهای دینی در جامعه دخالت دارد که اگر اخلاق با دین هم سلوک شود می‎تواند نکات مثبت را توسعه دهد .

کد مطلب 1406793

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