دکتر سیداحمد محیط طباطبایی معاون دانشنامه تاریخ معماری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه مسکن در نزد ایرانیان گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای انسان با سابقه طولانی در ایران از دوران یکجا نشینی آغاز و در ادوار تاریخی ایران با تغییر و تحولات مختلفی روبرو بوده است و با ویژگیهای هر دوره ای به حیات خود تا به امروز ادامه داده است.

وی افزود: در هر دوره ای که مردم زندگی می کنند در مساکن مختلف با عقاید و آرای خود در آن روزگار می گذرانند و آن فرهنگ خودشان است که شکل مادی خانه ای که در آن زندگی می کنند را می سازد.

معاون بین الملل دانشنامه معماری و شهرسازی تأکید کرد: تا 70 سال قبل ما در خانه هایی زندگی می کردیم که نامگذاری بخشهای مختلف خانه نمایانگر اهمیت کیفی زندگی بود که نامهایی مثل بهارخواب، مهتابی، پنج دری، سه دری و... گویای یک کیفیت بود. در حالیکه امروز بسیاری از نامگذاری ها کاربردی شده است مثل حمام، کتابخانه، اتاق خواب و... که نشانگر این است که تغییرات و تحولاتی خارج از معیار فرهنگی مردم ایران صورت گرفته است.

دکتر طباطبایی مساحت و فضای زیاد را ملاک داشتن خانه ایرانی- اسلامی ندانست و گفت: شاید برخی تصور کنند برای داشتن اندرونی و بیرونی نیاز به فضای بزرگی داریم در حالیکه اینطور نیست حتی در یک فضای 50 متری هم می توان آن تفکر اصیل را جاری کرد و مهم آن دید به زندگی است که فضای بیرونی و درونی را برای ما ایجاد می کند.

این کارشناس برجسته میراث فرهنگی تغییر و تحولات مسکن امروزی را موجب تغییرات روحی و اجتماعی دانست و گفت: مثلا امروزه آشپزخانه اُپن (open) مرکز می شود و همه در آن می نشینند در حالیکه قبلا در اتاق دور هم می نشستند.

وی افزود: در معماری ایرانی- اسلامی مسکن کیفی بوده و کیفیت زندگی در آن ارزشمند است برخلاف معماری امروز که بیشتر کاربردی و عوامل کارکردی را در نظر دارد.

دکتر محیط طباطبایی با اشاره به عدم رعایت "حریم" در معماری امروزی تأکید کرد: سرکوب بودن، فضاهای مثلث و مشرف بودن و... موجب خدشه دار شدن حرمت خانه می شود که این مسائل بسیار اهمیت دارد و باید در معماری مورد توجه قرار گیرند.

وی یادآور شد: ما با بیان این مسائل نمی خواهیم آپارتمان را رد کنیم بلکه معتقدیم با شرایط امروزی نیز می توان تمام مفاهیم کیفی اندرونی و حریم را حتی در فضای کوچک هم رعایت کرد و باید این مباحث در شاخصه معماری امروز مورد توجه قرار گیرد.

معاون دانشنامه تاریخ معماری ایران در پایان تأکید کرد: ما برای رفع نیازهای عملکردی و کارکردی زندگی، نگاه کیفی و ارزشی خود را از منازل برداشته ایم و این به مسائل مادی و وسعت برنمی گردد بلکه در یک فضای کوچک می توان آن را اجرا کرد.