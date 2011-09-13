ارائه ۴۰۰ هزار خدمات به بیماران در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فقیهی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش همودیالیز فاطمه الزهرا (س) بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم که با حضور جمعی از مسئولین در سپاه استان و دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، به هدف از تاسیس این بیمارستان اشاره کرد و افزود: مجموعه درمانی علی بن ابیطالب (ع) قم با توجه به سیاست سپاه پاسداران مبنی بر خدمات رسانی به عموم مردم در زمان صلح تاسیس شد.



وی با اشاره به اینکه جانبازان، خانواده شهدا، نیروهای مسلح و عموم مردم می‌توانند از خدمات این بیمارستان بهره‌مند شوند، تصریح کرد: این بیمارستان به منظور ارائه خدمات بیشتر و کیفی‌تر از ۲ سال قبل سیر صعودی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خود پیدا کرده است و در این مدت ۳۵۰۰ متر مربع بنا به فضای آن افزوده شد.



فقیهی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های خدماتی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم بیان داشت: ‌در این بیمارستان در سال ۸۷، ۱۲۰ هزار خدمت، سال ۸۸، ۱۸۰ هزار خدمت، سال ۸۹، ۴۰۱ هزار خدمت و از اول امسال تا کنون ۴۰۰ هزار خدمت به بیماران ارائه شده است.



ماهانه ۳۵۰ عمل جراحی در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) انجام می‌شود



وی تصریح کرد: این بیمارستان از یک سال و نیم قبل اتاق‌های عمل و مراکز جراحی خود را فعال کرده و در این راستا از حضور جراحان برجسته استان نیز بهره‌مند شده است و هم اکنون ماهانه ۳۵۰ مورد عمل جراحی در این مرکز انجام می‌شود.



معاون بهداشت و درمان سپاه استان قم اتاق‌های عمل این مرکز را شامل اتاق عمل چشم، جراحی عمومی، فک و صورت ارتوپدی، زنان، اورولوژی عنوان کرد و افزود: همچنین بخش دندانپزشکی این مرکز با ۱۶ یونیت تا مرداد ماه امسال ۴ هزار و ۹۲۳ مراجعه کننده داشته است.



وی گفت: همچنین در این مرکز تعرفه‌های دولتی کاملا رعایت می‌شود و در برخی بخش‌ها مثل دندانپزشکی و آزمایشگاه تعرفه کمتر است و تفاوت قابل توجهی در مقایسه با دیگر مراکز درمانی در قم دارد.



فقیهی با اشاره به نیاز استان در بخش‌های درمانی اظهار داشت: توسعه این مرکز و ارتقای آن به بیمارستان یکی از نیازهای بخش درمان استان بود که در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم از سوی والدین شهید زین الدین طی نامه‌ای مطرح شد و این موضوع جزء مصوبات سفر قرار گرفت.



بهره برداری کامل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) در مهرماه امسال



وی یادآور شد: انشاء الله در سالگرد سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به قم افتتاح کامل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) را شاهد خواهیم بود.



معاون بهداشت و درمان سپاه استان قم در ادامه با اشاره به افتتاح بخش همودیالیز فاطمه الزهرا بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) گفت: با توجه به نیاز استان به بخش دیالیز و با موافقت انجام شده قبل از افتتاح کامل بیمارستان، این بخش به همت یکی از خیرین استان، راه اندازی شد و از روز قبل نیز بیماران به این مرکز معرفی شدند.



وی یادآور شد: این بخش با هزینه تجهیز حدود ۷۰۰ میلیون تومان در کمتر از سه ماه مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون با ۱۵ تخت می‌تواند ۲۰۰ بیمار دیالیزی را پوشش دهد