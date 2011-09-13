فرصتهای سرمایه گذاری استان ایلام در تهران معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری با بیان اینکه هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام از 27 شهریورماه تا اول مهرماه در مجموعه فرهنگی ارگ آزادی تهران برپا می‌شود، گفت: درصدد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری همزمان با هفته فرهنگی و گردشگری استان هستیم.



وی اظهار داشت: هفته فرهنگی و گردشگری استان‌ ایلام به منظور معرفی توانمندی‌های استان‌ در بخش‌های مختف میراث‌فرهنگی، گردشگری، مردم‌شناسی، آداب و رسوم و گردشگری جنگ در مجموعه ارگ آزادی برگزار می‌شود.



این مسئول با اشاره به برنامه‌های استان ایلام در این هفته گفت: یکی از غرفه‌های مهم استان در این هفته معرفی پتانسیلها و فرصتهای سرمایه‌گذاری استان ایلام در حوزه گردشگری است.



اسکندری اضافه کرد: استان ایلام دارای 14 منطقه نمونه گردشگری و شش روستای هدف گردشگری است که از طریق اقلام تبیلغاتی نظیر بروشور و کتاب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان معرفی خواهد شد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری قرار داریم، تصریح کرد: هفته فرهنگی استان‌ها که به همت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی برگزار می‌شود بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌ها و گردشگری استان‌ها به پایتخت‌نشینان خواهد بود.