فرصتهای سرمایه گذاری استان ایلام در تهران معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری با بیان اینکه هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام از 27 شهریورماه تا اول مهرماه در مجموعه فرهنگی ارگ آزادی تهران برپا میشود، گفت: درصدد معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری همزمان با هفته فرهنگی و گردشگری استان هستیم.
وی اظهار داشت: هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام به منظور معرفی توانمندیهای استان در بخشهای مختف میراثفرهنگی، گردشگری، مردمشناسی، آداب و رسوم و گردشگری جنگ در مجموعه ارگ آزادی برگزار میشود.
این مسئول با اشاره به برنامههای استان ایلام در این هفته گفت: یکی از غرفههای مهم استان در این هفته معرفی پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری استان ایلام در حوزه گردشگری است.
اسکندری اضافه کرد: استان ایلام دارای 14 منطقه نمونه گردشگری و شش روستای هدف گردشگری است که از طریق اقلام تبیلغاتی نظیر بروشور و کتاب، فرصتهای سرمایهگذاری استان معرفی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری قرار داریم، تصریح کرد: هفته فرهنگی استانها که به همت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور در مجموعههای تاریخی و فرهنگی برگزار میشود بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتها و گردشگری استانها به پایتختنشینان خواهد بود.
ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام هفته فرهنگی استان را بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتها و جاذبههای استان به پایتخت نشینان معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری با بیان اینکه هفته فرهنگی و گردشگری استان ایلام از 27 شهریورماه تا اول مهرماه در مجموعه فرهنگی ارگ آزادی تهران برپا میشود، گفت: درصدد معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری همزمان با هفته فرهنگی و گردشگری استان هستیم.
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