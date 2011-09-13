مردم اردبیل خواستار حق آبه خود از رودحانه قزل اوزن هستند

قاسم محمدی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون از 538 میلیون مترمکعب حق آبه استان اردبیل از این رودخانه 300 میلیون مترمکعب اختصاص یافته و یا در حال بهره‌برداری است اما اختصاص بقیه این سهم مهمترین خواسته مردم استان است.

وی توجه ویژه به راه آهن اردبیل، ادامه پروژه راه‌آهن اردبیل به مغان و اتصال آن به شبکه ریلی قفقاز، انتقال آب قزل اووزن، توجه به بخش صنعت، تعجیل در افتتاح پروژه راه اصلی اردبیل را از دیگر مطالبات مهم مردم این استان عنوان کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدوار کرد در این سفر نسبت به توسعه این امور منابع و مبالغ مورد نظر اختصاص یابد.

راه‌آهن اردبیل باید در سال 89 افتتاح می شد

وی تکمیل و بهره برداری از راه آهن اردبیل را از دیگر خواسته های مردم استان برشمرد و یادآور شد: راه‌آهن اردبیل که از سال 84 کلنگ‌زنی شده باید در سال 89 به تکمیل می شد اما همچنان چشم انتظار اعتباراتی است که باید تخصیص یابد.

محمدی با اشاره به تعداد بیکاران استان اضافه کرد: هم‌اکنون استان اردبیل از عدم اشتغالزایی مناسب رنج می برد و با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته و رکود بازار، نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به این امر دامن زده است.

وی با اشاره به لزوم احداث کارخانه‌های دولتی یکی از دغدغه‌های واحدهای فعال در استان را مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد و ابراز داشت: امیدواریم در سفر چهارم رئیس جمهور در این زمینه گشایش لازم حاصل شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این استان به لحاظ امکانات و برخی توسعه‌یافتگیها عقب‌مانده است، متذکر شد: باید در این سفر بخش عظیمی از این محرومیتها به فرصت بالندگی تبدیل شود.

وی سفر هیئت دولت به استانها را با توزیع عادلانه ثروت کشور و منابع مادی و انسانی دانست و تصریح کرد: تداوم این سفرها هم اکنون بستر خوبی را برای حرکتهای سازنده همراه با نگاه عادلانه فراهم کرده است.