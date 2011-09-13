تغییرات در فرآیند ادغام وزارت بازرگانی و صنایع به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه بینالمللی نوشیدنیها و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران از اتمام فرآیند ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع خبرداد و گفت: تعدادی از معاونان وزارتخانه جدید نیز تعیین شده و تغییرات بیشتری در این زمینه نخواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانهها توانسته تاثیر مطلوبی بر شاخص ضریب جینی کشور داشته باشد که به نوعی شاخصه فاصله طبقاتی در کشور است، البته امید میرود بتوان با اجرای هرچه بیشتر پروژههای استانی و تخصیص بودجههای مورد نیاز، بتوان بهبود این ضریب را شاهد بود.
وی تصریح کرد: حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران نشانگر عدم اثرگذاری تحریمها است چراکه کشورهایی در نمایشگاههای ایرانی شرکت دارند که حرف از تحریم میزنند، این درحالی است که توان اقتصادی ایران مورد توجه این شرکتها قرار میگیرد.
غضنفری همچنین در مورد تامین منابع مالی جوایز صادراتی گفت: هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته منابع مالی مورد نیاز این موضوع را فراهم کند، البته تلاش برای تامین منابع مالی از محل فروش اموال و داراییها خود میتوانند کمککننده باشد.
وی در مورد نتایج کمیته خودرو نیز گفت: سازمان حمایت در حال بررسی موضوع است و به زودی نتایج را اعلام خواهد کرد.
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