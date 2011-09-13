31 فیلم به بخش مسابقه جشنواره رضوی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب جشنواره فیلم رضوی پس از بازبینی 200 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 31 فیلم را جهت نمایش در بخش مسابقه انتخاب کردند که از این تعداد، 6 فیلم بلند داستانی (تله‌فیلم)، 14 فیلم مستند و 11 فیلم کوتاه داستانی هستند.



اسامی فیلم‌ها و کارگردانان آثار منتخب ششمین جشنواره فیلم رضوی، عبارتنداز: فیلم‌های داستانی بلند: "آسمان هشتم" حسن نجفی، "تابستان عزیز" امیرشهاب رضویان، "جایزه‌ای برای او" مهدی رضازاده، "چشم براه" جواد مُزدآبادی، "کمی دورتر" مجید اسماعیلی، "مسافر باران" داریوش یاری.



فیلم‌های مستند: "امام رضا(ع)" مهدی شاه‌محمدی، "بی‌فاصله تا دور" مسعود توجهی، "پایا" پروانه مرزبان، صادق دقیقی، "دور از ... به سویش" جواد رضایی‌منفرد، "روزگار ما کمی آنسوتر"علی مختارزاده، "زمزمه در باد" لادن صحرایی، "فرش‌های پرده‌ای" علیرضا سبحانی، "ماتم در سکوت" جواد علیزاده، "مش‌تقی" سیدمحمدحسین هاشمی، "مشتی اسماعیل" مهدی زمانپور کیاسری، "نجوایی در دور دست" سیدحمید میرحسینی، "نقش جهان"علیرضا سبحانی، "وندا" مریم فتحی‌فر، فرخ حنیفه‌نژاد و"هویت یا شهر قدیم" محمد دستمالچیان.



فیلم‌های کوتاه داستانی: "آخرین وداع" امیررضا قرشی، "آقا شما خدائید!" شاهرخ کافی، "پر" سمیه امیری، "جاده مسدود است" وحید حاجیلویی)، "خدا می‌بیند" رضا جمالی، "در امتداد سفر"محمدجعفر باقری‌نیا، "زوار" علیرضا صفری، "عکاسی نورالرضا" نعمت‌الله سرگلزایی، "کبوتری پشت پنجره" نواب محمودی، "مهمان ماهی‌ها" قدرت باقری، "هوای بسته‌بندی شده" اکبر تراب‌پور،



ششمین جشنواره فیلم رضوی طی روزهای 12 تا 14 مهرماه‌1390، در شهر تهران برگزار خواهد شد.

